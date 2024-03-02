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Костюк ідеальним укороченим зльоту поставила росіянку в глухий кут на турнірі в Сан-Дієго

Любо-дорого спостерігати за такими ударами Марти
Сьогодні 10:51 Андрій Дунець 454 0
Костюк ідеальним укороченим зльоту поставила росіянку в глухий кут на турнірі в Сан-Дієго
#Марта Костюк, #Анастасія Павлюченкова

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (34) перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову (25) у чвертьфіналі турніру категорії WTA 500 у Сан-Дієго. До вашої уваги - один із найбільш ефектних ударів нашої землячки в цій грі.

У шостому геймі вирішальної третьої партії Костюк провела комбінацію, яку увінчав ідеальний дроп-воллей, тобто вкорочений удар зльоту.

Відео

Гра тривала 2 години 14 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:4, 6:3.

Суперницею Марти в півфіналі стане 5 ракетка світу американка Джессіка Пегула. Нагадаємо, в першому колі Костюк у трьох партіях обіграла іншу американку Енн Лі (167), а в другому - здолала австралійку Тайлу Престон (153).

Напередодні ще одна українка Ангеліна Калініна (35) вийшла до півфіналу турніру в Остіні завдяки вольовій перемозі над француженкою.

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