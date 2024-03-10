Костюк на відмові суперниці вийшла в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі

Українська тенісистка Марта Костюк (32) зіграє у четвертому колі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.

Суперниця українки у третьому колі Маркета Вондроушова (7) з Чехії знялась зі змагань. Причини такого рішення не повідомляються.

Костюк вперше вийшла в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллс, де зіграє проти переможниці пари Анастасія Павлюченкова (24) – Беатріс Хаддад Мая (13).

Нагадаємо, у другому колі Марта обіграла Маю Хонтами (120) з Японії - 6:4, 6:2.

Раніше Еліна Світоліна стартувала в з важкої трисетової перемоги над Катеріною Сіняковою (41) - 6:3, 2:6, 6:1, а Леся Цуренко (37) у трьох сетах програла американці Еммі Наварро (23) - 6:4, 5:7, 5:7. Також турнір вже покинули Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.