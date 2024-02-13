Костюк не змогла дограти матч проти росіянки у другому колі турніру WTA у Катарі

Українка не змогла продовжити зустріч

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (29) поступилась Анастасії Павлюченковій (32) у другому колі турніру WTA 1000 у катарській Досі.

Українка знялася з матчу після третього гейму. Загалом тенісистки провели на корті 17 хвилин.

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Qatar TotalEnergies Open - WTA 1000

Доха, Катар

Призовий фонд $3,211,715

13 лютого, Друге коло

Анастасія Павлюченкова - Марта Костюк (Україна) 2:1 - відмова Костюк

Нагадаємо, Костюк розпочала турнір у Досі з перемоги над Керолайн Доулхайд зі США (43).

Також у друге коло турніру вийшла українка Ангеліна Калініна, яка переграла Емму Радукану.

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