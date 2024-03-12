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Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Павлюченкової

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Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Павлюченкової
#Індіан-Веллс, #Марта Костюк, #Анастасія Павлюченкова

Джерело - Чемпіон.

Українську тенісистку Марту Костюк (32) вважають аутсайдеркою матчу проти росіянки Анастасії Павлюченкової (24) у четвертому колі турніру BNP Paribas Open Indian Wells категорії WTA 1000.

Коефіцієнти

  • Перемога Костюк - 2,10
  • Перемога Павлюченкової - 1,74

Гра відбудеться у вівторок 12 березня другим запуском на корті №2. Орієнтовний час початку матчу - 22:00 за Києвом.

Це буде третя очна зустріч цих суперниць. Попередні 2 поєдинки відбулися вже у 2024 році: у чвертьфіналі Сан-Дієго перемогу святкувала Костюк (3:6, 6:4, 6:3)а раніше, в Досі, далі пройшла Павлюченкова через відмову Марти після 3-го гейму матчу.

На шляху до 1/8 фіналу Індіан-Веллса Костюк здолала японку Маї Хонтаму (120) із рахунком 6:4, 6:2, а потім пройшла чешку Маркету Вондроушову (7) на відмові суперниці. Павлюченкова, зі свого боку, перемогла іспанку Нурію Паррісас-Діас (134) з рахунком 6:3, 6:1 та бразилійку Беатріс Хаддад Маю (13) - 2:6, 6:4, 6:3.

Напередодні до 4-го кола не змогла вийти Еліна Світоліна (17), яка поступилась американці Еммі Наварро (23), що в попередньому раунді пройшла ще одну українку Лесю Цуренко.

Нагадаємо, на початку березня Марта Костюк зіграла у фіналі іншого каліфорнійського змагання - в Сан-Дієго, де поступилася британці Кеті Бултер (27).

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