Головне
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі
Сьогодні 12:52 2762
Букмекери назвали фаворитку матчу Світоліна - Наварро
Сьогодні 18:00 339
Полісся підтвердило відставку Калитвинцева
Сьогодні 16:37 4306
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 16:18 531
Ребров довикликав на плей-оф кваліфікації Євро-2024 двох гравців
Сьогодні 12:56 1070
Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США
Сьогодні 12:28 2721
Костюк зіграє проти росіянки в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі
Сьогодні 10:24 758
Бенфіка з Трубіним переграла Ешторіл у чемпіонаті Португалії
Сьогодні 00:44 465
Онопрієнко здобула дві медалі на Гран-прі з художньої гімнастики в Іспанії
Вчора 21:02 383
Бо виграв гонку переслідування на етапі Кубку світу в Солджер Голлоу
Вчора 20:38 443
Прямі трансляції

Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Павлюченкової

"Нейтралці" віддають мінімальну перевагу
Сьогодні 18:42 206 0
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Павлюченкової
#Індіан-Веллс, #Марта Костюк, #Анастасія Павлюченкова

Джерело - Чемпіон.

Українську тенісистку Марту Костюк (32) вважають аутсайдеркою матчу проти росіянки Анастасії Павлюченкової (24) у четвертому колі турніру BNP Paribas Open Indian Wells категорії WTA 1000.

Коефіцієнти

  • Перемога Костюк - 2,10
  • Перемога Павлюченкової - 1,74

Гра відбудеться у вівторок 12 березня. Орієнтовний час початку матчу стане відомий увечері за каліфорнійським часом напередодні ігрового дня.

Це буде третя очна зустріч цих суперниць. Попередні 2 поєдинки відбулися вже у 2024 році: у чвертьфіналі Сан-Дієго перемогу святкувала Костюк (3:6, 6:4, 6:3)а раніше, в Досі, далі пройшла Павлюченкова через відмову Марти після 3-го гейму матчу.

На шляху до 1/8 фіналу Індіан-Веллса Костюк здолала японку Маї Хонтаму (120) із рахунком 6:4, 6:2, а потім пройшла чешку Маркету Вондроушову (7) на відмові суперниці. Павлюченкова, зі свого боку, перемогла іспанку Нурію Паррісас-Діас (134) з рахунком 6:3, 6:1 та бразилійку Беатріс Хаддад Маю (13) - 2:6, 6:4, 6:3.

Також за вихід до 4-го кола побореться Еліна Світоліна (17), яка зіграє проти американки Емми Наварро (23), яка в попередньому раунді пройшла ще одну українку Лесю Цуренко.

Нагадаємо, на початку березня Марта Костюк зіграла у фіналі іншого каліфорнійського змагання - в Сан-Дієго, де поступилася британці Кеті Бултер (27).

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги 10072
Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США 2721
Лечче звільнив головного тренера після скандалу в матчі з Вероною Лечче звільнив головного тренера після скандалу в матчі з Вероною 14057
Ф'юрі має намір провести бій з Джошуа після поєдинку з Усиком Ф'юрі має намір провести бій з Джошуа після поєдинку з Усиком 5622
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі 2762
Полісся підтвердило відставку Калитвинцева Полісся підтвердило відставку Калитвинцева 4306
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64106 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28457
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 103145
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21784
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47005 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34448