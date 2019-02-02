Ястремська виграла перший сет у Лінетт у півфіналі Хуахіна

Третя ракетка України Даяна Ястремська в 1/2 фіналу WTA турніру в Хуахіні грає з 98-м номером світового рейтингу з Польщі Магдою Лінетт - 6:4, йде другий сет.

У першому сеті за рахунку 3:3 матч був перерваний через дощ.

Тенісистки раніше вже зустрічалися одного разу, тоді перемогла українка.

У другому півфіналі Айла Томлянович у двох сетах обіграла Тамару Зіданшек - 6:4, 6:1.

Призовий фонд хардового турніру становить 250 000 доларів.

Пряму трансляцію поєдинку ви можете переглянути за посиланням

Джерело - Чемпіон.