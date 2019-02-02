Ястремська — Лінетт: онлайн-трансляція

Даяна Ястремська зіграє у півфіналі турніру в Таїланді проти польської тенісистки Магди Лінетт.
До півфіналу українка пробилася завдяки впевненій перемозі над іспанкою Гарбінє Мугурусою.
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Матч Ястремська - Лінетт розпочнеться орієнтовно о 13:30. Поєдинок буде доступний на нашому сайті.
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Нагадаємо, Стаховський програв у одиночному розряді на турнірі у Франції.
Джерело - Чемпіон.