Ястремська — Лінетт: онлайн-трансляція

Даяна Ястремська зіграє у півфіналі турніру в Таїланді проти польської тенісистки Магди Лінетт.

До півфіналу українка пробилася завдяки впевненій перемозі над іспанкою Гарбінє Мугурусою.

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Матч Ястремська - Лінетт розпочнеться орієнтовно о 13:30. Поєдинок буде доступний на нашому сайті.

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Нагадаємо, Стаховський програв у одиночному розряді на турнірі у Франції.

Джерело - Чемпіон.