Сборная Украины — сборная Аргентины: анонс матча на Олимпийских играх-2024

Во вторник, 30 июля, состоится решающий матч группового этапа футбольного турнира Олимпийских игр-2024, в котором сборная Украины будет противостоять команде Аргентины. Встреча состоится на стадионе" Парк Олимпик Лионнез" в городе Лион (Франция) и начнется в 18:00 по киевскому времени.

Олимпийская сборная Украины

Украинская сборная по футболу впервые представлена на турнире. Она прошла сито квалификации, став полуфиналистом молодежного Евро-2023.

В рамках подготовки к Олимпиаде подопечные Руслана Ротаня победили на международном товарищеском турнире "Tournoi Maurice Revell" и сыграли 2 товарищеских матча против Египта U-23 (1:1) и Парагвая U-23 (2:2).

В первом туре группового этапа украинцы неожиданно уступили главному андердогу группы B Ираку, несмотря на то, что отличились первыми. А уже в следующем матче команда Ротаня в меньшинстве одолела Марокко.

Олимпийская сборная Аргентины

Для футбольной сборной Аргентины это уже 9 Олимпийские игры. В последний раз они соревновались на этом турнире в 2021 году, где набрали 4 балла и не смогли выйти из группы из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов.

За всю историю аргентинцы трижды выходили в финал турнира и становились победителями дважды. Это произошло на Олимпиадах 2004 и 2008 годов, в Афинах и Пекине соответственно.

В первом туре группового этапа сборная Аргентины сенсационно проиграла Марокко после скандального доигрывания матча, а уже в следующем поединке аргентинцы уверенно одолели Ирак.

История встреч

Сборная Украины U-23 никогда не встречалась со сверстниками из Аргентины. Да и вообще украинские сборные всех возрастов не играли против этой страны, так что это будет дебютная встреча.

Ориентировочные составы

Украина: Фесюн — Мартынюк, Таловеров, Батагов, Крупский — Рубчинский, Михайленко, Криськив — Хлань, Брагару, Сикан

Аргентина: Рульи — Гарсия, Отаменди, Ди Чезаре, Солер — Альмада, Фернандес, Эссе, Медина, Бельтран — Альварес

Факты и цифры

Сборная Украины по футболу впервые в истории играет на Олимпийских играх;

Для Аргентины это уже 9 Олимпийские игры;

Аргентинцы дважды торжествовали на этом турнире, в 2004 и 2008 годах;

Сборные Украины и Аргентины всех возрастов никогда не играли между собой;

У сборной Аргентины втрое больше легионеров (выступают не в домашнем чемпионате), чем у Украины (9 против 3);

Украина в 8 раз дешевле Аргентины (30,85 против 247,55 миллионов долларов);

Сборная Украины уже играла на Парк Олимпик Лионнез на Олимпиаде-2024. Это был матч против Ирака, который украинцы проиграли;

Самым дорогим игроком группы B является представитель сборной Аргентины Хулиан Альварес (90 млн евро);

Наибольшее представление среди всех клубов мира на Олимпиаде у донецкого Шахтера (Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан, Кирилл Фесюн, Олег Очеретько, Кирилл Сигеев — Украина, Став Лемкин — Израиль).

Где смотреть

Игру вживую в Украине будет транслировать медиасервис MEGOGO в разделе "Спорт", а также в виде поп-ап каналов Discovery+ в разделе "Телевидение" и в специальном разделе Discovery+.

Кроме того, просмотр матча можно на вебсайте и региональных телеканалах Общественного (например, Общественное Киев, Общественное Полтава и др.), включая ОТТ-сервисы.

Прогноз Чемпиона

Ничья — 1:1.

Победа Украины — 4,60;

Ничья — 4,00;

Победа Аргентины — 1,65.

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