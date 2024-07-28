Сборная Украины — сборная Аргентины: анонс матча на Олимпийских играх-2024
Во вторник, 30 июля, состоится решающий матч группового этапа футбольного турнира Олимпийских игр-2024, в котором сборная Украины будет противостоять команде Аргентины. Встреча состоится на стадионе" Парк Олимпик Лионнез" в городе Лион (Франция) и начнется в 18:00 по киевскому времени.
Олимпийская сборная Украины
Украинская сборная по футболу впервые представлена на турнире. Она прошла сито квалификации, став полуфиналистом молодежного Евро-2023.
В рамках подготовки к Олимпиаде подопечные Руслана Ротаня победили на международном товарищеском турнире "Tournoi Maurice Revell" и сыграли 2 товарищеских матча против Египта U-23 (1:1) и Парагвая U-23 (2:2).
В первом туре группового этапа украинцы неожиданно уступили главному андердогу группы B Ираку, несмотря на то, что отличились первыми. А уже в следующем матче команда Ротаня в меньшинстве одолела Марокко.
Олимпийская сборная Аргентины
Для футбольной сборной Аргентины это уже 9 Олимпийские игры. В последний раз они соревновались на этом турнире в 2021 году, где набрали 4 балла и не смогли выйти из группы из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов.
За всю историю аргентинцы трижды выходили в финал турнира и становились победителями дважды. Это произошло на Олимпиадах 2004 и 2008 годов, в Афинах и Пекине соответственно.
В первом туре группового этапа сборная Аргентины сенсационно проиграла Марокко после скандального доигрывания матча, а уже в следующем поединке аргентинцы уверенно одолели Ирак.
История встреч
Сборная Украины U-23 никогда не встречалась со сверстниками из Аргентины. Да и вообще украинские сборные всех возрастов не играли против этой страны, так что это будет дебютная встреча.
Ориентировочные составы
Украина: Фесюн — Мартынюк, Таловеров, Батагов, Крупский — Рубчинский, Михайленко, Криськив — Хлань, Брагару, Сикан
Аргентина: Рульи — Гарсия, Отаменди, Ди Чезаре, Солер — Альмада, Фернандес, Эссе, Медина, Бельтран — Альварес
Факты и цифры
- Сборная Украины по футболу впервые в истории играет на Олимпийских играх;
- Для Аргентины это уже 9 Олимпийские игры;
- Аргентинцы дважды торжествовали на этом турнире, в 2004 и 2008 годах;
- Сборные Украины и Аргентины всех возрастов никогда не играли между собой;
- У сборной Аргентины втрое больше легионеров (выступают не в домашнем чемпионате), чем у Украины (9 против 3);
- Украина в 8 раз дешевле Аргентины (30,85 против 247,55 миллионов долларов);
- Сборная Украины уже играла на Парк Олимпик Лионнез на Олимпиаде-2024. Это был матч против Ирака, который украинцы проиграли;
- Самым дорогим игроком группы B является представитель сборной Аргентины Хулиан Альварес (90 млн евро);
- Наибольшее представление среди всех клубов мира на Олимпиаде у донецкого Шахтера (Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан, Кирилл Фесюн, Олег Очеретько, Кирилл Сигеев — Украина, Став Лемкин — Израиль).
Где смотреть
Игру вживую в Украине будет транслировать медиасервис MEGOGO в разделе "Спорт", а также в виде поп-ап каналов Discovery+ в разделе "Телевидение" и в специальном разделе Discovery+.
Кроме того, просмотр матча можно на вебсайте и региональных телеканалах Общественного (например, Общественное Киев, Общественное Полтава и др.), включая ОТТ-сервисы.
Прогноз Чемпиона
- Ничья — 1:1.
Коэффициенты от Фавбет
- Победа Украины — 4,60;
- Ничья — 4,00;
- Победа Аргентины — 1,65.
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