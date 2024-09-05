2 мировых рекорда и 4 золота. Итоги выступления украинских спортсменов 4 сентября на Паралимпиаде-2024

4 сентября, в седьмой соревновательный день Паралимпийских игр 2024 года, было разыграно 75 комплектов медалей в 10 видах спорта. В активе украинских спортсменов 7 наград.

В плавании на 100 метров свободным стилем среди представителей класса S12 соревновались Максим Веракса, Илья Яременко и Ярослав Денисенко. 32-летний Денисенко впервые в карьере стал паралимпийским чемпионом, вторым финишировал Веракса, а Яременко финишировал седьмым.

Ярослав Денисенко Getty Images

В плавании на 50 метров свободным стилем среди представителей класса S7 Андрей Трусов выиграл золотую медаль, установив новый мировой рекорд – 26,38 секунды. Для 24-летнего пловца это первое золото в Париже-2024 после трех серебряных медалей. Лишь пять сотых секунды не хватило Юрию Шенгуру для получения бронзовой награды, он финишировал четвертым. Евгений Богодайко занял 6 место.

В эстафете 4х100 метров свободным стилем в миксте сборная Украины в составе Марины Пиддубной (S11). Алексея Вирченко (S13), Ярослава Денисенко (S12) и Стеценко Анны (S12) завоевала золото. Кстати, мировой рекорд по этой дисциплине принадлежит украинцам. Он был установлен 15 сентября 2019 года.

Украинская легкоатлетка Анастасия Москаленко завоевала золотую медаль в толкании ядра, класс F32, на Паралимпийских играх 2024. Сначала она толкнула ядро на 7,98 метра во второй попытке, а затем в пятой показала результат 8,00 метров. Оба результата улучшили мировой рекорд.

Мария Шпатковская выиграла серебро в толкании ядра (класс) F46, обновив рекорд Европы попыткой на 12:35 метра. Это ее первая в карьере медаль Паралимпийских игр.

Украинка Анна Стеценко финишировала на втором месте в женском плавании на 100 м свободным стилем среди представителей класса S12. На этой Паралимпиаде Анна завоевала уже две награды. В дисциплине 400 м вольным стилем класса S13 она стала бронзовой медалисткой. Также Стеценко добыла серебро в заплыве на 100 м на спине в классе S12.

Анна Стеценко

В стрельбе из олимпийского лука Руслан Цымбалюк в 1/16 финала проиграл Ханреучи Нетсири из Таиланда. Другой украинец Василий Наумчук напрямую вышел в 1/8 финала из-за дисквалификации индонезийца Холидина, занявшего 3 место в квалификации, он был одним из главных претендентов на медали.

Велогонщик Егор Дементьев финишировал с шестым временем в раздельной мужской гонке класса С5, не сумев зацепиться за медаль. До награды украинцу не хватило 29 секунд. Также на шестом месте оказался Павел Баль в раздельной мужской гонке класса Н5.

В заплыве на 200 метров комплексным плаванием в классе SM14 Дмитрий Ванзенко и Василий Крайник не смогли зацепиться за медаль. Ванзенко финишировал четвертым, а Крайник показал шестое время.

Марина Вербова финишировала четвертой в заплыве на 50 метров брассом в классе SB3. Также она не смогла квалифицироваться в финал 50-метровки брассом в классе SB3, показав 10 общий временной результат в квалификации.

Фехтовальщик на кресле в мужской рапире (категория В) Олег Науменко уступил таиландцу Визиту Кингманову в 1/8 финала, а позже в утешительной схватке за выход в бронзовый финал проиграл другому украинцу Дмитрию Сереженко. В бронзовом финале Сереженко уступил китайцу Ху Даолянгу со счетом 5:15.

В категории А рапиристов Андрей Демчук проиграл поляку Михалу Налеважеку в 1/8 финала. Позже он проиграл итальянцу Эмануэле Ламбертини в утешительной схватке и выбыл из турнира.

В женском турнире рапиристов на колёсных креслах в категории В Надежда Дьолог дошла до четвертьфинала, где проиграла итальянке Беатрис Марии Вио Грандис. После поражения в утешительной схватке от кореянки Хье Эйн Чо она прекратила выступление в турнире. Также Наталья Морквич не смогла навязать борьбу за медали, проиграв француженке Брианне Виде.

В настольном теннисе Марина Литовченко, выступающая в классе WS6, обыграла в четвертьфинале в трех сетах польку Катаржину Маршал и вышла в полуфинал, гарантировав себе как минимум бронзовую медаль. 33-летняя украинка выигрывает награду на третьих Паралимпийских играх подряд. Ранее Литовченко была бронзовым призером в Рио-2016 и чемпионкой в Токио-2020.

Также Виктор Дидух вышел в полуфинал личного разряда по настольному теннису в классе MS8, где встретится с представителем Тайланда Писитом Вангпхонпханасири. Максим Николенко тоже вышел в полуфинал и сыграет против представителя Китая Шуай Чжао. Поединки пройдут 6 августа. Оба спортсмена гарантировали себе медали Парижа. А вот Иван Май свой четвертьфинальный матч в классе WS5 проиграл.

Виктор Дидух Общественное

Николай Райский и Ярослав Окапинский финишировали соответственно четвертым и шестым в финальном забеге на 400 метров в классе Т37.

Оксана Ботурчук квалифицировалась в полуфинал в беге на 100 метров в классе Т12. Также Наталья Кобзарь квалифицировалась в финал в беге на 100 метров (класс Т37). Медальный забег состоится в четверг, 5 сентября.

Украинцы Василий Ковальчук и Виталий Плакущий неудачно выступили в финале стрельбы из винтовки на дистанции 50 метров. Плакущий занял 8 место, а Ковальчук остановился на седьмой строке протокола. А вот Алексей Денисюк не смог пройти квалификацию в смешанном разряде стрельбы из пистолета на дистанции 50 метров в классе SH1.

Сборная Украины по голболу победила паралимпийского чемпиона Токио-2020 — команду Бразилии в полуфинале мужского турнира. Наши земляки выиграли матч со счетом 6:4 и впервые в истории вышли в финал Паралимпиады в голболе, гарантировав медаль. В финале украинцам будет противостоять Япония. Поединок за золото состоится в пятницу, 5 сентября. Начало в 19:30 по Киеву.

В волейболе сидя сборная Украины в трех сетах победила команду Франции в матче за третье место.

В бочче Украина проиграла Канаде (0:6) в 1/4 финала микста и прекратила борьбу за медали.

Итак, по итогам шести соревновательных дней Украина завоевала 52 медали: 13 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовую, и расположилась на 7 месте медального зачета .