Самый урожайный медальный день: итоги выступления украинцев 4 августа на Олимпийских играх-2024

4 августа, в девятый соревновательный день Олимпийских игр-2024, украинские спортсмены соревновались в 7 видах программы.

Легкоатлеты Ярослава Магучих , Ирина Геращенко и Михаил Кохан, гимнасты Игорь Радивилов и Назар Чепурный и велосипедистка Юлия Бирюкова стартовали в медальных видах.

И легкоатлеты не подвели!

Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту со скромными 2,00 м. 22-летняя днепрянка опередила свою главную конкурентку, австралийку Николу Олислагерс только по количеству попыток.

Ирина Геращенко, взяв высоту 1,95 м, поделила третье место с другой австралийкой Элеонор Паттерсон.

Ярослава Магучих и Ирина Геращенко Getty Images

Еще одну бронзовую награду Украине принес Михаил Кохан в секторе метания молота. Результат украинца – 79,39 м.

Михаил Кохан Getty Images

Павел Коростылев квалифицировался в финал в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров. По итогу двух этап квалификации украинец вошел в шестерку лучших (293 и 294 балла). В этом же виде и другой украинский стрелок Максим Городинец стал восьмым. Он заработал 289 и 295 очков и не смог попасть в финал.

Украинский боксер Александр Хижняк победил кубинца Арлена Лопеса раздельным решением судей в полуфинале турнира по боксу в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх 2024 года.

Соперником Хижняка в финале 7 августа станет Нурбек Оралбай из Казахстана, победивший в полуфинале Кристиана Пиналеса из Доминиканской Республики.

Ирина Маловичко завершила свое выступление на Олимпиаде. Во второй день отборочного этапа украинка не смогла улучшить свой результат, в общей сложности она выбила 113 очков, что стало 24-м результатом из 29 участниц. Для выхода в финал необходимо было попасть в шестерку лучших.

Бегунки на 400 м с барьерами Анна Рыжикова и Виктория Ткачук не смогли попасть в полуфинал. Девушки будут соревноваться в утешительных забегах, позволяющих выйти в полуфинал.

Анна Рыжикова (в центре) НОК Украины

Не преодолела квалификацию и метательница молота Ирина Климец. Лучший результат 29-летняя спортсменка показала в первой попытке — 66.95 м и осталась за топ 12.

Снова не смогли зацепиться за медали украинские мастера спортивной гимнастики. Назар Чепурный и Игорь Радивилов заняли 6 и 8 места соответственно в финале опорного прыжка.

Назар Чепурной НОК Украины

Виктория Ус преодолела квалификацию и прошла в 1/4 финала каяк-кросса. Украинка стала второй в квалификационном заплыве, до этого она была второй на отборе в 1/8 финала.

Велосипедистка Юлия Бирюкова финишировала 67-ю в групповой гонке на шоссе.

Итак, 4 августа стало самым урожайным медальным днем для Украины в Париже. Украина с 6 наградами поднялась на 17 место в медальном зачете .

Напомним, накануне золотую медаль завоевали украинские саблистки в командных соревнованиях. Ранее "серебро" завоевал Сергей Кулиш в стрельбе из винтовки, а Ольга Харлан - "бронзу" в личном первенстве саблисток.

5 августа в Париже разогреют 18 комплектов медалей по 8 видам олимпийской программы.