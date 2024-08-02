Мощный старт Магучих и фиаско Костевич: итоги выступления украинцев 2 августа на Олимпийских играх-2024

2 августа, в седьмой день Олимпийских игр-2024 в Париже, украинские спортсмены соревновались в двух медальных дисциплинах: дзюдоистка Кристина Гоман в весовой категории более 78 кг и прыгуны в воду Даниил Коновалов и Олег Колодий в синхроне с 3-метрового трамплина.

Квалификационные раунды провели украинские легкоатлеты в 5 дисциплинах, гребля Виктория Усс начала борьбу за медали в каяк-кросе, а боксер Александр Хижняк провел бой 1/4 финала в весовой категории до 80 кг.

Начался соревновательный день для Украины с поражения Кристины Гоман в турнире дзюдоисток. Украинка потерпела поражение уже в первой схватке (1/16 финала) от представительницы Нидерландов Марит Кэмпс. Проиграла киевлянка, как и Дарья Билодид, и Елизавета Литвиненко, получив три шидо (желтые карточки) за пассивность ведения боя.

Кристина Гоман в синем кимоно Getty Images

В третий раз не смогла пробиться в финал легендарная Елена Костевич . В стрельбе из мелкокалиберного пистолета с 25 метров 39-летняя черниговка По итогам двух этапов украинка заняла 12-е место, для выхода в финал необходимо было продемонстрировать восьмой общий результат. Костевич заработала 286 очков на этапе на точность и 290 на скорость. Ее средний показатель попадания составляет 9,600 очков.

Для участницы шести Олимпиад, олимпийской чемпионки 2004 года, соревнования в Париже завершены. Костевич не смогла отобраться в финал ни в одной из трех дисциплин.

Легко преодолел квалификацию в метании молота Михаил Кохан . 22-летний днепровец во второй попытке метнул снаряд на 77,42 м и пошел готовиться к финалу.

Михаил Кохан НОК Украины

Поддержали почин Кохана прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, преодолев высоту 1,95 м. Правда, киевлянка сделала это второй попытки.

А вот Юлия Левченко провалилась уже на первой высоте – 1,83 м.

Ирина Геращенко НОК Украины

Украинские прыгуны в воду Олег Колодий и Даниил Коновалов заняли 7 место из 8 в финале Олимпийских игр-2024 в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Украинский дуэт набрал 348,27 балла по итогу шести прыжков.

Данило Коновалов и Олег Колодий НОК Украины

Марина Бех-Романчук без особого труда вышла в финал в тройном прыжке , прыгнув в квалификации на 14,3 м. В этой же дисциплине на стадии квалификации завершила свои выступать в Париже Ольга Корсун (13,06).

Сборная Украины по бегу в составе Александра Погорелко, Татьяны Мельник, Данила Даниленко и Марьяна Шостак показали шестое время в смешанной эстафете на дистанции 4х400 метров (3:15.51) и не смогла попасть в восьмерку лучших.

Передача эстафеты украинской сборной ФЛАУ

Гребля Виктория Ус в дисциплине каяк-кросс показала в квалификации 26-е время. Киевлянка продолжит борьбу в первом раунде.

Толкатель ядра Роман Кокошко не смог преодолеть квалификационный норматив на дебютной для себя Олимпиаде. Украинец толкнул снаряд на 19,70 м. Финальный норматив составлял 21,35 м или 12 лучших результатов.

Боксер весовой категории до 80 кг Александр Хижняк деклассировал бразильца Перейру и вышел в полуфинал. Таким образом, полтавчанин гарантировал себе, как минимум, бронзовую медаль. Напомним, Хижняк – серебряный призер Олимпиады в Токио.

3 августа на Олимпиаде будет разыграно 27 комплектов медалей по 13 видам.

За 7 соревновательных дней украинские атлеты завоевали 2 медали: Ольга Харлан — бронзовую в фехтовании на саблях и Сергей Кулиш в пулевой стрельбе. В медальном зачете Украина занимает 38-е место.