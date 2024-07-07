Сборная Испании — сборная Франции: анонс полуфинального матча Евро-2024

Сборная Испании встретится с Францией в полуфинале чемпионата Европы-2024 по футболу. Матч состоится на стадионе "Мюнхенская футбольная арена", Германия. Начало — в 22:00 по киевскому времени, 9 июля.

Сборная Испании

Испания стала лучшей сборной на групповом этапе Евро-2024. Это единственная команда, набравшая максимум баллов. В первом туре подопечные Луиса де ла Фуэнте разгромно победили Хорватию, в следующем матче минимально одолели Италию, а в третьем туре оказались сильнее Албании.

В 1/8 финала испанцы сыграли против дебютантов Евро сборной Грузии. Несмотря на то, что они пропустили первыми (и впервые на турнире) "фурия роха" разгромила грузин и вышла в четвертьфинал, где встретилась с хозяйкой Евро-2024 Германией. Основное время завершилось вничью, а на последних минутах дополнительного времени Испания вырвала победу.

Что касается потерь, то в полуфинале чемпионата Европы не сыграют сразу 3 игрока. Данные Карвахаль и Робен Ле Норман пропустят матч из-за дисквалификации, а Педри из-за травмы, полученной на старте поединка с Германией.

Сборная Франции

Французы не смогли победить в группе D, их на один балл опередила Австрия. Однако победы над австрийцами и двух ничьих, сначала с Нидерландами, а затем с Польшей, хватило, чтобы занять второе место.

В 1/8 финала сборная Франции минимально победила Бельгию и в четвертьфинале встретилась с Португалией. Поединок не был богат на моменты и завершился в нулевую ничью, а в серии послематчевых пенальти оказались сильнее французы.

Во Франции нет потерь перед этим матчем, никакой травмы или дисквалификации. Интересный факт, французы стали первыми в истории, вышедшими в полуфинал, не забив ни одного мяча из игры. У них на счету три гола: два автогола и один из пенальти.

История встреч

Команды встречались между собой 36 раз. Небольшое преимущество на стороне "фурии роха". Они победили 16 матчей, уступили в 13, что 7 поединков завершились вничью. Несмотря на относительное равенство, испанцы забили на 25 голов больше.

Первый матч состоялся более 100 лет назад, в 1922 году. Тогда разгромную победу праздновала именно Испания. Последняя же игра состоялась в октябре 2021 года в финале Лиги наций, которую выиграла Франция.

Список вызванных футболистов

Сборная Испании

Вратари: Унаи Симон (Атлетик), Давид Райя (Арсенал), Алекс Ремиро (Реал Сосьедад).

Защитники: Хесус Навас (Севилья), Робин Ле Норман (Реал Сосьедад), Алехандро Гримальдо (Байер), Дани Карвахаль и Начо Фернандес (оба – Реал Мадрид), Марк Кукурелья (Челси), Эмерик Ляпорт (Аль-Наср), Дани Карпорт. (Атлетик).

Полузащитники: Родри Эрнандес (Манчестер Сити), Мартин Субименди и Микель Мерино (оба – Реал Сосьедад), Фабиан Руис (ПСЖ), Алекс Баена (Вильярреал), Педри и Фермин Лопес (оба – Барселона).

Нападающие: Ламин Ямал и Ферран Торрес (оба Барселона), Альваро Мората (Атлетико), Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад), Нико Уильямс (Атлетик), Хоселу Мато (Реал Мадрид), Дани Ольмо (Лейпциг), Айосе .

Фото: Getty Images

Сборная Франции

Вратари: Альфонс Ареоля (Вест Хэм), Майк Маньян (Милан), Брис Самба (Ланс).

Защитники: Жонатан Клос (Марсель), Тео Эрнандес (Милан), Ибраима Конате (Ливерпуль), Жюль Кунде (Барселона), Ферлан Менди (Реал), Бенжамен Павар (Интер), Уильям Салиба (Арсенал), Дайо Упамекано.

Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Орельен Чуамэни (оба - Реал), Юссуф Фофана (Монако), Нголо Канте (Аль-Иттихад), Адриен Рабьо (Ювентус), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ).

Нападающие: Антуан Гризманн (Атлетико), Брэдли Барколя, Усман Дембеле, Рандал Коло Муани, Килиан Мбаппе (все — ПСЖ), Кингсли Коман (Бавария), Оливье Жиру (Милан), Маркус Тюрам (Интер).

Фото: Getty Images

Ориентировочные составы

Испания: Симон – Навас, Ляпорт, Начо, Кукурелья – Родри – Мерино, Ямал, Ольмо – Нико Уильямс, Мората.

Франция: Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Тео – Канте, Чуамэни – Дембеле, Гризманн, Мбаппе – Круг Муани.

Цифры и факты

Это 37-я встреча между сборными Франции и Испании. Небольшое преимущество у испанцев (+16=7-13);

Испанцы забили 64 мяча в ворота Франции, а пропустили 39;

За всю историю противостояния была зафиксирована только одна нулевая ничья;

"Ле Блэ" не вылетала в четвертьфинале всех турниров с 1996 года, Испания - на Евро-2020 от Италии (единственное поражение на этой стадии в истории);

Франция имеет тотальное преимущество в официальных матчах над Испанией (+6=2-2);

Испанцы никогда в истории не проигрывали в основное время полуфиналов на всех турнирах (4 ничьи и 4 победы);

Основное время 4 из 5 полуфиналов Евро завершалось вничью. Единственное исключение – победа над Россией в 2008 году;

Сборная Франции дороже Испании на 264,5 миллиона евро;

Состав испанской команды несколько взрослее сборной Франции (27,2 против 27,0 лет);

Самая большая победа Испании – 8:1 в апреле 1929 года в товарищеском матче, во Франции – 3:1 в 1991 и 2006 годах;

Единственный раз, когда Испания побеждала во всех матчах группового этапа, она являлась победителем Евро (2008). В этом году испанцы выиграли все матчи;

Команды никогда в истории не пересекались в полуфинале турниров;

Испания никогда на Евро не играла вничью во вторник (3 победы и 4 поражения), во Франции — 1 мировая, 4 победы и 3 проигрыша.

Где смотреть

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Коэффициенты от Фавбет

Победа Испании - 2,70;

Ничья - 3,00;

Победа Франции – 3, 20.

Прогноз Чемпиона

Победа Испании - 2:1 .