Вечеринка в Вегасе, или четвёртая корона Макса Ферстаппена

На минувшем Гран-при Лас-Вегаса, Макс Ферстаппен досрочно оформил свой четвёртый титул чемпиона мира Формулы-1. По количеству выигранных сезонов "СуперМакс" сравнялся с великим "профессором" Аленом Простом, а позади остались многие легендарные гонщики, включая тестя – Нельсона Пике-старшего. И роскошные заведения Лас-Вегаса являются одним из лучших мест для праздника в честь очередного добытого трофея высшего уровня.

Четыре соперника

Во всех четырёх чемпионских сезонах нашего героя, ему противостояли разные пилоты.

Первым соперником Макса Ферстаппена в борьбе за чемпионский титул стал Льюис Хамильтон в 2021 году. Даже спустя три года, до сих пор в памяти остаются яркими воспоминания о противостоянии двух доминантных гонщиков – прошлого и будущего. Битва двух чемпионских характеров сопровождалась множеством грандиозных скандалов и тончайших интриг.

Свою роль играли и действия судей, который большую часть сезона откровенно помогали британцу, но в последний момент таки вернули нидерландцу долги и дали ему шанс вернуть себе законный титул на последнем круге последнего этапа. А видео сражения Макса и Льюиса на последних пяти километрах чемпионата до сих пор очень активно пересматриваются зрителями и публикуются в социальных сетях.

Макс Ферстаппен та Льюїс Гамільтон Getty Images

Вторым оппонентом Ферстаппен стал Шарль Леклер в 2022-м. После первых трёх гонок, монегаск опережал нидерландца на целых 46 очков и создавалось впечатление, что это его сезон. Но быстро оправившись от шока после двух сходов в трёх гонках, Макс взял дело в свои руки и начал стремительно сокращать отставание от соперника, а позже вышел в лидеры и оформил чемпионский титул за четыре гонки до окончания сезона.

Темп болидов Ред Булл и Феррари был примерно равным. Тем не менее раз за разом Макс выигрывал гонки, добыв рекордные на тот момент 15 побед за сезон. Что же касается Леклера – у него не было ни характера, ни достаточного опыта, чтобы сражаться с Ферстаппеном за чемпионство. Борьба на трассе между претендентами была лишь в отдельных гонках, но в рамках всего чемпионата нидерландец был недостижим.

Сезон 2023-го года стал годом откровенного и тотального доминирования Макса Ферстаппена. В начале сезона за ним пытался угнаться его напарник – Серхио Перес, который ранее выполнял лишь роль оруженосца. После первых четырёх этапов на счету обоих пилотов Ред Булл было по две победы. Но дальше Макс взял полностью дело в свои руки и оформил рекордную серию из 10 побед подряд. А в Катаре Ферстаппен стал первым пилотом, который заполучил чемпионский титул после спринтерской гонки.

Интересный факт: Еще в сезонах 1952-1953 Альберто Аскари установил рекорд по количеству побед подряд – 9. И именно в Монце, на родной трассе итальянского героя прошлых лет, Макс Ферстаппен превзошел это достижение, добыв десятую победу подряд.

И четвертым соперником, в теперешнем сезоне, для Макса стал Ландо Норрис. По началу, чемпионат казался лёгкой прогулкой, однако позже, проблемы, вызванные уходом Эдриана Ньюи, очень сильно замедлили болид Ред Булл. И Ферстаппену пришлось сдавать настоящий экзамен на чемпионский характер.

Две трети сезона, на более слабой машине, нидерландцу приходилось бороться за каждое очко. Трудности привели к тому, что Макс превратился в разъяренного зверя, который пойдёт до последнего, чтобы сдержать своего соперника. А Норрис, даже несмотря на доминирующий болид Макларена, оказался просто не готов к серьезному сражению за титул с Максом.

Четыре трассы

Еще одним интересным фактом является то, что все четыре раза Макс Ферстаппен становился чемпионом мира на разных трассах.

Первый титул Макс добыл на последнем круге последней гонки сезона 2021 в Абу-Даби на трассе Яс-Марина. При чем, перед стартом финального заезда, у Ферстаппена и Хэмилтона было равное количество очков. Ранее подобное случалось лишь один раз – в сезоне 1974 по 52 очка имели Эмерсон Финипальди и Клей Регаццони.

Второй раз чемпионом Макс стал в дождевом Гран-при Японии 2022, за четыре этапа до конца сезона. При чем произошло это уже после окончания заезда. Дело в том, что Шарль Леклер грубо срезал последний поворот гонки, за что постфактум получил штраф в пять секунд, который стоил монегаску одной позиции. И именно эти три потерянные Леклером очка стали решающими для того, чтобы борьба за титул окончательно была окончена в "Стране восходящего солнца".

На Гран-при Катара 2023, Ферстаппен не только досрочно оформил чемпионство, но еще и стал первым гонщиком в истории Формулы-1, который сделал это в спринтерском заезде. И этот факт привёл к статистическим разногласиям – до конца сезона оставалось еще 6 гонок, но только 5 Гран-при. Из-за чего спорным остаётся вопрос, сравнялся ли Макс с рекордом Михаэля Шумахера 2002 года: тогда "Красный Барон" стал чемпионом за шесть этапов до конца.

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И в минувший уик-энд, четвертый титул Макс добыл на уличной трассе в Лас-Вегасе. Город грехов даёт обширные возможности для того, чтобы отметить этот результат яркой вечеринкой.

Четыре услуги от напарника

Формула-1 всегда была командным видом спорта. И каждый раз в решающей гонке, свой вклад в чемпионство Макса Ферстаппена делал его напарник – Серхио Перес.

Наибольшую роль сыграл "Чеко" в Гран-при Абу-Даби 2021. Если в последующие разы, действия мексиканца лишь ускоряли процесс получения чемпионства нидерландцем, то действия Серхио повлияли на то, что Макс вообще смог выиграть титул.

На 20-м круге, уже совершивший свой пит-стоп Льюис Хэмилтон, догнал Переса, который еще не останавливался. При такой разнице по свежести резины, "Чеко" казался лёгкой добычей. Однако мексиканец дважды успешно контратаковал британца на прямой, за счёт чего остался впереди на целый круг. На медленной части трассы, Серхио как мог, замедлял Льюиса, за счёт чего Хэмилтон потерял целых 7 секунд своего преимущества над Ферстаппеном.

Серхіо Перес стримує Льюїса Гамільтона на Гран-прі Абу-Дабі 2021 Getty Images

Дальше, болид Мерседеса с "ракетным двигателем" снова продолжил отрываться. Но в конце гонки именно этих 7 секунд не хватило Льюису, чтобы совершить пит-стоп, из-за чего он вынужден был остаться на старых покрышках, что дало Максу шанс завоевать титул на последнем круге.

В сезоне 2022, как я уже писал выше, титул был разыгран досрочно, на Гран-при Японии. Расклад перед началом заезда был таковым: чтобы покинуть "Страну восходящего солнца" двукратным чемпионом, Ферстаппену нужно было побеждать, при условии, что Леклер финиширует не выше третьего места.

Макс уверенно ехал первым по мокрой трассе и без особого сопротивления довёл дело до победы. Шарль начинал последний круг вторым, что позволяло ему еще уцепиться за математические шансы до следующего этапа. Но на последних кругах, Перес приблизился к Леклеру и начал его атаковать. Прессинг со стороны мексиканца привёл к тому, что монегаск просто ошибся в последней связке поворотом и грубо срезал кусок трассы. Именно за это Шарля наказали пятисекундным штрафом, и он откатился на третью позицию.

В спринте Гран-при Катара 2023 произошла единственная "услуга", которую "Чеко" не специально, а случайно. Штампуя победы одну за одной, Макс уверенно отрывался от всех остальных участников чемпионата. К моменту старта заезда, Перес оставался единственным соперником, который еще имел формальные математические шансы. При чем расклады, при которых чемпионство Ферстаппена бы отложилось до основной гонки, были крайне маловероятными, потому изначально уже все готовились поздравлять нидерландца уже в субботу.

Но даже в такой ситуации, Серхио смог оказать Максу услугу и сделать его на 8 кругов раньше, чем ожидалось: Перес попал в аварию и застрял в гравии. Сход Переса с дистанции означал чемпионство Ферстаппена.

В чемпионате 2024, мы уже отвыкли видеть "Чеко" в лидирующей группе. Его крайний подиум был еще на пятом этапе – в Китае. С тех пор, Серхио даже в очки приезжает далеко не в каждой гонке. И видим мы его, обычно, где-то среди пилотов второго эшелона.

Тем не менее в Лас-Вегасе, Перес сумел ненадолго попасть в объективы телекамер. Оттянутый пит-стоп позволил мексиканцу на какое-то время оказаться впереди пилотов топ-команд. Примерно, полкруга Чеко "путался под ногами" у плотно ехавшей пары британских пилотов: Хэмилтон-Норрис.

Говорить, что именно это помешало Ландо догнать Макса было бы очень большой натяжкой. Потери британца вряд ли больше одной секунды. Тем не менее чисто формально услуга напарнику оказана была. Тем более что сразу после этого, в Ред Булл позвали в боксы своего второго номера, что говорит о том, что "ради этого всё и писалось".

Чемпионский характер

В тех или иных вариациях, очень часто можно услышать такую мысль: легко быть быстрым пилотом, когда твоя машина едет. Гораздо тяжелее быть лучшим, когда твой болид откровенно слабее.

И в момент, когда Ред Булл потерял скорость, Макс показал, почему именно его многие зрители и эксперты считают лучшим гонщиком наших дней. Нидерландец использовал любой шанс, которые ему давали соперники. Лучшим примером этого стала победа в дождевой Бразилии после старта с 17 позиции.

Гран-прі Бразилії, 2024 Getty Images

Но и сухая погода не обещала оппонентам лёгкой жизни. Даже существенное преимущество в скорости не позволяло так просто пройти Ферстаппена на трассе. Когда дело доходит до борьбы за титул, "СуперМакс" превращается в настоящего зверя, который не гнушается и выдавить соперника с трассы, чтобы сохранить свою позицию.

Да, подобные методы часто вызывают осуждения у определённой части зрителей. Но если посмотреть историю Формулы-1, то можно заметить, что так и действовали многократные чемпионы.

Льюис Хэмилтон отправил самого Макса в стену на Гран-при Великобритании 2021, а до этого вытеснял на траву Нико Росберга и Фелипе Массу. Михаэль Шумахер дважды таранил своих соперников в финальной гонке сезона и в 1994 году это помогло ему сохранить в руках заслуженный титул.

Даже славившийся идеально точным расчётом, "Профессор" Ален Прост, добыл свой третий титул, когда на Гран-при Японии 1988 "поставил на место" Айртона Сенну: бразилец компенсировал свою нехватку точности пилотажа невероятной агрессией и славился подходом к борьбе "либо ты меня пропускаешь, либо мы сталкиваемся", а француз отступать не стал и "согласился" на аварию, которая была ему выгодна с точки зрения турнирной таблицы.

Именно умение "пойти до конца" в процессе борьбы и отличает и Макса от большей части соперников. Кто-то ненавидит Ферстаппена за это, кто-то – восхищается. Но чем дальше, тем меньше зрителей остаются равнодушными к нидерландскому чемпиону.

У футболистов есть поговорка – "игра забывается, а результат – остаётся". Этот же принцип применим и в автоспорте. А в борьбе за титул решающим может стать каждое очко.

Чемпион без кубка конструкторов

Начиная с 1958-го года, в Формуле-1, помимо звания чемпиона среди пилотов, также разыгрывается командный трофей – "кубок конструкторов". Как показывает практика, обычно оба трофея оказываются в руках одного коллектива. Однако бывают и исключения из этой закономерности.

На данный момент всего 11 раз завоёвывал титул пилот, чья команда проиграла борьбу за "кубок конструкторов". А единственным гонщиком, который оказался в такой ситуации дважды является Нельсон Пике-старший.

Но Ферстаппен очень близок к тому, чтобы повторить достижение своего тестя. В сезоне 2021 Макс стал чемпионом первый раз, но командный трофей тогда забрал Мерседес. В теперешнем году борьба за "кубок конструкторов" всё еще продолжается. Чисто формально, Ред Булл всё еще сохраняет шансы. Однако, учитывая слабые результаты второго пилота – Серхио Переса, крайне мала вероятность того, что за оставшиеся 2 годки "быки" отыграют 53 очка отставания от Макаларена.

Ночной чемпион

Уже 15 сезон в Формуле-1 присутствуют ночные гонки. Заезды в тёмное время суток не только позволяют создать необычайно-красивую картинку искусственного освещения, но еще и влияют на состояние трассы: из-за отсутствия солнечного света, трасса постепенно остывает, что важнейшим образом сказывается на работе с резиной. Идеи освещать автодром прожекторами были давно, но реализовать задуманное впервые смогли только на скандальном Гран-при Сингапура 2008.

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С тех пор, постепенно начало увеличиваться количество треков, оборудованных искусственным освещением. Сейчас уже четверть гонок проходят в тёмное время суток (6 из 24). Однако Макс является единственным гонщиком, который оформлял титул в полностью ночных заездах. При чем, сделал он это дважды – в 2023 и 2024 годах.

До этого 4 пилота (включая самого Ферстаппена) оформляли титул в вечерней гонке Абу-Даби, которая традиционно начинается под естественным светом вечернего солнца и потом уходит в ночь.

2009 и 2024: сходство и отличие

Фанаты Формулы-1 с большим стажем могут помнить чемпионат 2009 года и историю Браун GP. Сезоны 2009 и 2024 имеют очень четкую параллель: в начале сезона одна команда строит хорошую машину, а ее первый пилот начинает с уверенной серии побед. Но всего лишь после трети этапов, соперники делают обновления, с которым не только сравниваются в скорости, но и уверенно выходят вперед. А вопрос титула зависит от того, хватит ли отрыва, полученного в начале.

Однако есть между этими историями и ключевая разница. Браун, поняв, что его болиды уже далеко не самые быстрые, сплотил команду и весь коллектив работал как часы в борьбе за каждый зачётный балл. И гениальная стратегия Росса периодически приносила дополнительные очки его пилотам.

Ред Булл в середине сезона погрузился в настоящий хаос – все главные лица команды обвиняли друг друга во всех проблемах. Фактически, Макс остался один в своей борьбе за титул. А стратеги "быков" регулярно "подкладывали свинью", повторяя одну и ту же ошибку – преждевременно зазывали Ферстаппена на пит-стоп и, тем самым, подставляли нидерландца на завершающей стадии гонки под атаки соперников, которые остановились позже и за счёт этого имели более свежие покрышки.

Немного о победителе гонки в Вегасе:

Гран-при Лас-Вегаса стал третьей победой в карьере Джорджа Рассела. И вот что любопытно: каждый раз британец оказывался вне центра внимания. Во всех трёх гонках происходили события, которые обсуждалось зрителями куда больше, нежели обладатель верхней ступеньки подиума.

Бразилия 2022: скандал между пилотами Ред Булл

Австрия 2024: столкновение Макса Ферстаппена и Ландо Норриса

Лас-Вегас 2024: четвёртый чемпионский титул Макса Ферстаппена

Статистика длинных серий

На данный момент в истории Формулы-1 есть шесть серий из двух чемпионских титулов подряд, четыре серии из четырёх непрерывных чемпионств, а один пилот – Михаэль Шумахер – не покидал трон целых пять лет.

При этом, нет ни одной серии, которая бы состояла ровно из трёх титулов. У всех гонщиков, которым удавалось добыть три чемпионства подряд, серия продлевалась минимум до четырёх.