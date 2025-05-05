Пиастри не остановить, Уильямс лучше Феррари, Хэмилтон в шоке от команды: итоги этапа Формулы-1 в Майами

Пока кто-то ездил на природу ради отдыха с шашлыками, пилоты Формулы-1 готовились к шестому этапу сезона Формулы-1.

Уик-энд в Майами получился разносторонним, со своими особенностями, плюсами и минусами. Но что-то осталось неизменным – позор Феррари любовь фанатов к спорту. И наши итоги этапа.

Яркие ливреи, скучная Феррари, "Диско" Норрис

Ради этапа в Майами некоторые команды решили разнообразить пелотон, подготовив специальные ливреи.

Заубер хоть и не изменил традиционные цвета, но их комбинация выглядела более интересно. Феррари откровенно разочаровала, словно у нее не было какой-то идеи.

Первое место на этом воображаемом подиуме ливрей заняли Рейсин Буллз с их розовым болидом, у которого на колесах была изображена крышечка банки всем известного энергетика – 5 баллов за креатив.

Решил выделиться и Мерседес, который в этот раз обошелся без ливреи, но предоставил своим пилотам разноцветный комбинезон.

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Самый неожиданный дизайн шлема продемонстрировал Ландо Норрис, который захотел сделать из трассы самый настоящий танцпол. Интересно, как бы шлем помешал соперникам, если бы гонка была при ясной погоде.

Супер Макс стал "Daddy" Максом

"Я думал, что это сделает его медленнее, но нет, ничего подобного".

Такими словами Норрис описал победу Макса Ферстаппена в квалификации. Это произошло после того, как нидерландец впервые в жизни стал отцом.

Незадолго до старта этапа Ферстаппен покинул Майами, чтобы присутствовать на родах своего первого ребенка. Келли Пике родила ему девочку, которую пара назвала Лили.

Во время спринта Ферстаппен скорее был ближе к тому, чтобы попасть под правило "став отцом, гонщик становится медленнее в гонке". Но затем он исправился в квалификации.

И хотя конвертировать поул в победу не удалось, можно быть уверенным, что Ферстаппен точно не сдаст.

Гран-при Майами останется в календаре Ф1 надооооооолго

Всего за несколько дней Формула-1 объявила о подписании новых контрактов на проведение сразу двух Гран-при: в Мексике и Майами.

И если сделка по мексиканскому этапу объяснима, то сложно понять, зачем состоялось продление американского уик-энда.

На момент заключения нового контракта действовал старый, который был рассчитан до 2031 года. То есть, следующие шесть сезонов (не считая этот) фанаты и так видели бы гонку в Майами.

Но, видимо, условия оказались слишком шикарными, иначе сложно объяснить, зачем было подписано 10-летнее(!) продление.

BREAKING: The Miami Grand Prix will remain on the calendar through 2041!#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/tEnx5TWROv — Formula 1 (@F1) May 2, 2025

Новые рекорды Кими

Если судить по эмоциям, то не того молодого гонщика назвали Кими. Но это никак не мешает Антонелли, как и его предшественнику-чемпиону Райкконену, покорять новые вершины.

Начиная со старта сезона, Андреа стал владельцем нескольких выдающихся рекордов. И вот еще один пополнил копилку 18-летнего итальянца: Антонелли стал самым молодым обладателем поула в истории Формулы-1.

Да, пилот Мерседес выиграл квалификацию спринта, а не Гран-при, но это не отменяет факта нового достижения.

Безумие во время спринта

Как сделать гонку увлекательной? Самый простой, но нерегулярный вариант, – дождь. И именно это стало ключевым фактором в субботу.

Разбитый болид Леклера во время прогревочного круга, агрессивный старт Пиастри, столкновение Ферстаппена и Антонелли на фаст-лейне, ошибка Сайнса и "убийство" Алонсо Лоусоном – вот краткий итог спринтерской гонки, которая завершилась практически под желтыми флагами с машиной безопасности.

Хэмилтон может давать результат только в спринтах

И это не критика Льюиса, это просто факт. В Китае семикратный чемпион выиграл поул + гонку, в Майами после неудачной квалификации он умудрился финишировать третьим.

Такие результаты сильно контрастируют с результатами 40-летнего британца в Гран-при, где он ни разу не финишировал выше пятого места. Дальнейший полноценный заезд в воскресенье стал лишь очередным подтверждением.

Ущипните меня – Стролл тащит Астон Мартин

Мы дожили до того момента, когда Фернандо Алонсо не может финишировать в очках. Мы словно вернулись во времена второго захода испанца в Макларен.

Но если мы посмотрим в Кубок конструкторов, то увидим Астон Мартин на седьмом месте с 14 баллами. Как так? А все просто – Лэнс Стролл.

Да, вы не ошиблись, а мы не опечатались. Именно сын владельца команды является причиной того, что британцы не идут в подвале таблицы.

Никто не будет спорить, что практически все заработанные очки Стролла стали результатом совпадения нескольких факторов, главный из которых – это удача. Но ведь в спорте, как и в жизни, тоже должно везти, не правда ли?

Максимально плотная квалификация

Борьба за поул-позишн получилась на удивление достаточно разносторонней в том плане, что за победу сражались пилоты трех команд, а не как обычно два Макларена и Ферстаппен.

К традиционному набору решил присоединиться рекордсмен Антонелли, который захотел взять два поула подряд. И стоит отдать ему должное, ведь ему не хватило для этого всего ничего.

Итальянец проиграл победителю Ферстаппену 0,067 секунды. Норрису не хватило еще меньше, он проиграл Максу 0,065 секунды. Такая борьба нам нравится и нам нужна, давайте больше!

Гонка на... лего-болидах?

Интересное нововведение подготовили организаторы Гран-при Маями. Во время традиционного круга по трассе перед гонкой пилоты проехались в специальных болидах, которые были собраны из конструктора лего.

Было забавно смотреть за тем, как взрослые мужчины словно вернулись в детство, и устроили небольшой заезд. Особенно выделился Фернандо Алонсо, с лица которого не исчезала улыбка.

This is just epic! 🧱



Nearly 400,000 LEGO bricks have been used to create this Ferrari 👊#F1 #MiamiGP @LEGO_Group pic.twitter.com/lvjG8I5dQ7 — Formula 1 (@F1) May 1, 2025

Contact between McLaren and Alpine... and the LEGO bricks go flying! 💥#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/V5wFZ9bOpw — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Пиастри реализует возможности

Оскар сейчас демонстрирует лучшую форму среди всех 20 представителей пелотона "королевы автоспорта". И кажется, что сейчас никто не способен делать то, что делает австралиец.

В спринте ему не повезло с желтыми флагами, и даже не самая удачная квалификация не стала помехой в будущем. На старте Гран-при Майами Пиастри быстро справился с Антонелли, после чего он довольно-таки буднично прошел Ферстаппена. В тот момент пилот Макларен ушел в отрыв.

Нынешний болид "папайи" даёт своим пилотам море возможностей для реализации его потенциала, и Оскар справляется с этим на все 100% (чем не может похвастаться тот же Норрис).

После того, как Пиастри вышел в лидеры и сильно оторвался от соперников, не возникло ни единого сомнения, что он финиширует первым. Итоговые 37 секунд от третьего места стали лишним подтверждением силы Макларена.

Третья победа подряд, четвертая в сезоне и шестая в карьере (на одну больше, чем у Норриса) – и это только шестой этап сезона. Дальше будет только лучше. Всех фанатов Макларена можно только поздравить, всем остальным – соболезную.

Piastri now has more wins in F1 than teammate Norris...



He’s participated in 82 fewer Grand Prix. pic.twitter.com/7SsKUPv8D0 — Autosport (@autosport) May 4, 2025

"Мы здесь четвертая сила"

Говоря о всех остальных фанатах: как же сложно сейчас быть поклонником Феррари. Хотя эта фраза повторяется вот уже 16 лет подряд.

Еще в итогах предыдущих этапов мы писали, насколько выступления Скудерии разочаровывают. Уик-энд в Майами не улучшил ситуацию, а сделал только хуже.

Поэтому, чтобы не повторяться, сразу обозначим, что провалы Феррари в дальнейшем будем обсуждать только в юмористическом плане или если произойдет что-то серьезное.

Вместо этого хотелось бы отметить Уильямс, который продемонстрировал невероятный результат.

Албон только из-за штрафа потерял все очки за спринт. В квалификации Гран-при он с Сайнсом опередили дуэт итальянской команды, а в гонке Алекс финишировал пятым. Карлос все же пустил вперед Леклера и Хэмилтона в самом красивом обгоне всей гонки, но тоже финишировал в очках.

Если судить по последним результатам, то Уильямс постепенно перехватывает у Феррари статус четвертой силы пелотона. И если спросить самих пилотов Скудерии, они вряд ли с этим поспорят, что смешно и печально одновременно. "Следующий год наш".

Он опять это сделал

В Интернете гуляет шутка о том, что Джордж Расселл финиширует на подиуме только для того, чтобы его наконец показали по ТВ. И временами кажется, что так оно и есть.

Расселл четвертый раз за сезон финишировал на подиуме, так сказав, ничего не сделав на трассе. Пока Макларены и Ферстаппен ведут борьбу за победу, Уильямс и Феррари идут где-то позади, Джордж тихо, не привлекая лишнего внимания, делает свое дело, зарабатывая максимум возможных очков.

Тото Вольфф сейчас должен быть счастлив, что у него есть такой гонщик, который пока что безошибочно проводит сезон.

"Феррари" этапа: драма Льюиса и Шарля

Когда твои пилоты находятся в менее, чем одной секунде друг от друга, и тот, кто позади, едет на более быстрой резине, обычно ты меняешь их позициями, чтобы не терять потенциал второго.

Странно, но банальные вещи достаточно долго доходили до Феррари, которой понадобилось несколько кругов, чтобы поменять Леклера (хард) и Хэмилтона (мидиум) местами.

Сэр Льюис несколько раз выражал недовольство тем, что он убивал свою резину за напарником, теряя возможность отыграть больше позиций и выступая в роли щита для Шарля от атак Сайнса.

📻 | Lewis:



“You want me to just sit here for the whole race?”



Lewis currently 0.6s behind Charles in P8. — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) May 4, 2025

📻 | Ricky:



“Want to keep DRS to Charles. Go ahead like this.”



Lewis: “Man, you guys…” — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) May 4, 2025

📻 | Lewis:



“This is not good team work, that’s all I’m going to say.” — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) May 4, 2025

Давление семикратного чемпиона мира все же сделало свое дело – Леклер уступил ему позицию. Вот только непонятно: то ли он все-таки убил свои шины, или же просто ничего не смог сделать сам, но Хэмилтон вообще не смог оторваться от напарника.

За шесть кругов до финиша команда решила поменять пилотом местами обратно, потому что Хэмилтон не приближался к Антонелли настолько быстро, насколько хотелось бы итальянцам.

📻 | Bryan:



“We will try again next lap.”



Charles: “We are seeing Antonelli…let’s try to get him. Let’s speak after the race.” — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) May 4, 2025

После обмена позициями Хэму сказали, что он опережает Сайнса на 1,4 секунды. Льюис ответил на это: "Ты хочешь, чтобы я и его пропустил?".

📻 | Ricky:



“Sainz 1.4 behind.”



Lewis: “You want me to let him past as well?”



😭😭 — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) May 4, 2025

Почему подобная драма всегда происходит именно в Феррари? Наверное, на этот вопрос не смогут ответить и в самой итальянской конюшне. Из года в год повторяется один и тот же сценарий: команда понемногу дает фанатам надежду на успех, после чего она успешно разбивает ее на мелкие кусочки.

Если в следующем году при новом регламенте Феррари не начнет бороться за победы, то у многих возникнут серьезные вопросы к руководителю команды Фредерику Вассеру. А Хэмилтон, наверное, уже жалеет о своем решении присоединиться к этому красному цирку...