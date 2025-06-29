Дуэль Норриса и Пиастри, Антонелли выбил страйк Ферстаппеном: итоги этапа Формулы-1 в Австрии

Спустя две недели после огненной, но холодной Канады, Формула-1 вернулась в Европу, где гонки будут проходит все лето.

Гран-при Австрии редко когда нас разочаровывал, в основном в Шпильберге фанаты получали положительные эмоции от классных гонок. То же самое произошло и в этот раз.

Возвращение короля

Этап в Австрии начался с новостей о том, что Себастьян Феттель может заменить Хельмута Марко в роли советника Ред Булл.

Причем это уже не слухи, а подтвержденный факт: Феттель и Марко об этом рассказали + Макса Ферстаппена попросили поделиться мыслями о потенциальном возвращении первого четырехкратного чемпиона Ред Булл.

Пока что еще ничего не решено, но абсолютно точно можно сказать, что всем фанатам Формулы-1 хотелось бы снова увидеть Себа в паддоке. Даже если это произойдет в подобной роли.

Sebastian Vettel has confirmed that he's currently in talks with Helmut Marko about a potential role at Red Bull in the future 🤝 pic.twitter.com/ZBz9E3JPID — Autosport (@autosport) June 25, 2025

Сайнс-старший отказался от борьбы с Сулайемом

Менее приятные новости пришли из более глобальной площадке, где Мохаммед Бен Сулайем одержал, кажется, свою главную победу.

После воодушевления, которое Карлос Сайнс-старший дал миру автоспорта, легенда ралли принес в некотором роде разочарование. Испанец решил, что борьба за кресло президента ФИА – это не для него.

Вообще Сайнса не за что винить, ведь баллотироваться в президенты Федерации даже не было его идеей. Его подтолкнули к этим размышлениям, которые в итоге привели его к сворачиванию планов. Похоже, что у нынешнего президента так и не будет конкурентов во время перевыборов в декабре.

Обновление Феррари сработало, но этого все равно недостаточно

Фредерик Вассер был прав: новое днище, которое было установлено на болиды Скудерии, дало команде преимущество. В квалификации Феррари поехала на менее 0,1 секунды быстрее.

Это позволило Шарлю Леклеру установить второе время, а Льюису Хэмилтону – четвертое. Причем семикратный был уверен, что будь он в равных условиях с напарником, то превзошел бы его результат.

Несмотря на такой позитив, Вассер был прав и в другом – не стоит преувеличивать значение этого обновления. К сожалению, прирост в производительности был не то, чтобы значительный, даже во время гонки, где Скудерия снова оказалась в новосозданной Формуле-1,25.

По ходу заезда Леклер (который проиграл старт Пиастри из-за блокировки Норриса) и Хэмилтон, достаточно комфортно себя чувствовали. Особенно после того, как сэр Льюис вернул себе четвертое место, отобрав его у Расселла.

Но на сколько Феррари в гонке превосходила 8 команд пелотона из 10, на столько же она уступала дуэту Макларена. После того, как машина безопасности отпустила всех в свободное плавание, Пиастри оторвался от Леклера на 5 секунд. И это произошло всего за 8 кругов.

Такой результат не настраивал на борьбу за победу. Но есть и плюсы: Феррари финишем на 3 и 4 местах заработала хорошие очки, что позволило ей снова выйти на второе место в Кубке конструкторов.

Классическая ошибка новичка

Никто не ожидал, что Андреа Кими Антонелли весь сезон пройдет без ошибок. В его возрасте это просто невозможно. Рано или поздно это должно было случиться. И это случилось.

Неправильно рассчитав точку торможения, юный итальянец заблокировал задние колеса перед входом в поворот. Пытаясь избежать первого контакта, Андреа ушел на внутреннюю траекторию. А это означало лишь одно – столкновение неизбежно.

Вопрос заключался лишь в том, кто станет его жертвой. И жертва нашлась. Жаль, только, что дальнейшая авария сыграла против интриги в чемпионате, так как Антонелли не просто врезался в Ферстаппена, он его вынес. Причем из гонки.

Drama at the start as Antonelli collides with Verstappen 💥



Watch all the best action from the 2025 Austrian Grand Prix 🇦🇹#F1 #AustrianGP — Formula 1 (@F1) June 29, 2025

После заезда Макс не обвинял соперника в конце света. Он честно заявил, что такие ошибки случаются, к тому же Андреа поспешил извиниться. Он даже больше расстроился не из-за собственного схода, а из-за схода Ферстаппена. Интересно, а что было бы, если бы на месте Антонелли был Расселл?

Verstappen if it was Russell that crashed into him instead of Antonelli pic.twitter.com/FlKGTPsPBh — Mahir 🇹🇷🇬🇧 (@ScrewderiaF1) June 29, 2025

Кошмар Уильямс продолжается

Возможно, кому-то в команде из Гроу нужно пойти в церковь поставить свечку, потому что иначе сложно объяснить, как она после шикарной первой части сезона оказалась в водовороте неудач.

Особенно это касается Алекса Албона, который, кажется, уже забыл, что такое финишировать в гонке. Третий Гран-при подряд тайский гонщик вынужден досрочно покинуть заезд из-за проблем с болидом.

А что касается Карлоса Сайнса, то тут у него могли случиться флешбеки 2022 года, когда он не доехал до подиума из-за возгорания болида. В этот раз у него сгорели тормоза из-за, вероятно, проблем с электроникой.

Двойной сход – большая проблема для Уильямса, потому что на Гран-при Австрии заработали очки все их прямые конкуренты, а это Рэйсин Буллз, Астон Мартин, Хаас и даже Заубер. К слову о швейцарцах...

Заубер восстает из пепла?

Последние результаты команды не могу не радовать. Габриэль Бортолето впервые в карьере в Формуле-1 закончил заезд в очковой зоне, а Нико Хюлькенберг там оказался третий этап подряд.

И пока Альпин продолжает лихорадить, Заубер пользуется моментом, чтобы оторваться от французов на 15 очков. При этом швейцарцы отстают всего на два балла от Астон Мартина, на три – от Хаас и на 10 – от Рэйсин Буллз.

Пока что очень нравится то, как некогда главный аутсайдер "королевских гонок" находит и пользуется своими шансами. И все предыдущие изменения в структуре правления команды дают свои плоды.

Норрис и Пиастри выдали битву напарников в духе Хэмилтона и Росберга

После того, как Пиастри прошел Леклера в первом повороте, сразу стало понятно, между кем развернется борьба за победу в Шпильберге.

Причем Ландо и Оскар в тот же момент начали отрываться от всего пелотона, снова уезжая в свою собственную лигу. С одной стороны, это плохо, так как доминирование одной команды никогда не было чем-то хорошим для интереса к спорту. Но с другой, здесь не было явных первого и второго номеров – оба гонщика в равной степени желали победить, и им в этом никто не мешал.

Было интересно наблюдать за тем, как гоночные инженеры обоих пилотов спрашивали насчет предпочитаемой тактики, как они им помогали, желая сделать все для победы.

И сами гонщики не разочаровали, выдав сочную борьбу на треке. Будучи впервые со времен Австралии в роли догоняющего, Пиастри был вынужден атаковать напарника. А Норрис в свою очередь не мог себе позволить сломаться под давлением, иначе еще одна ошибка, особенно после Канады, могла слишком дорого ему стоить.

Заключительный отрезок Гран-при подарил нам надежду на потенциальную борьбу колесо в колесо, как это было на старте гонки, где они успели обменяться позициями с контратаками. Оскар с каждым кругом отыгрывал отставание от Ландо. Казалось, что еще чуть-чуть, и мы получим желаемое. Но когда отставание сократилось до менее 2 секунд, борьба по большому счету закончилась.

Пиастри перестал отыгрывать по 0,2 секунды, а даже наоборот, начал понемногу проигрывать. К тому же, круговые (Бортолето с Алонсо) стали своего рода гарантом победы Норриса, ведь Оскар не смог их пройти.

В целом, Гран-при Австрии получился очень даже увлекательным, а потому очередное 10+-летнее продление контракта на проведение гонки полностью оправдано.

Макс выбыл из гонки за титул?

Если раньше надежды на то, что Макс Ферстаппен сможет хоть как-то составить конкуренцию Пиастри и Норрису в борьбе за титул, имели право на жизнь, то после Гран-при Австрии они, кажется, умерли.

Став жертвой Антонелли, четырехкратный чемпион мира оказался в ситуации, когда он может сказать: "Ну я хотя бы попытался".

"Блестящее" попадание Антонелли, скорее всего, поставило крест на шансах Макса взять пятую корону подряд, уж слишком велико отставание от пилотов, владеющих быстрейшим болидом в пелотоне.

SkySports: You've said the championship is not something we should talk about with this DNF, and the points you've lost..-



Max: "Yeah, hopefully then people will not mention it too much anymore, so.. *laughs*"



SkySports: Sorry Max...



Max: "No worries." pic.twitter.com/TL1aKNWhfs — Verstappen News (@verstappenews) June 29, 2025

После это гонки Леклер (119) и Расселл (146) отстают от Ферстаппена (155) на меньшее количество очков, чем Макс – от Норриса (201) и Пиастри (216). Тут бы третье место удержать, не то, что первое забрать...

Ученик не смог победить учителя

Одно из самых красивых сражений дня нам подарили дебютант Формулы-1 Габриэль Бортолето и ветеран Фернандо Алонсо, который, по сути, является менеджером бразильца.

Темп пилота Заубер на последнем отрезке гонки позволил ему сократить 8-секундное отставание от двукратного чемпиона за считанные круги. В итоге мы получили борьбу, которая могла закончиться как аварией ввиду неопытности одного, так и неожиданным исходом.

К сожалению, полноценно за этим противостоянием мы не смогли понаблюдать. За несколько кругов до финишу их догнала парочка пилотов Макларена, а потому Габи и Нандо пришлось пропускать их из-за статуса круговых.

Кто знает, как завершилась бы борьба, если бы не синие флаги. Но на реакцию обоих гонщиков после финиша было приятно смотреть. А первый финиш в очках стал для Бортолето утешительным призом.

Лоусон обретает уверенность

По нынешнему сезону складывается такое впечатление, что одной компании по производству энергетических напитков было бы лучше выставлять на старт один болид старшей команды, и три – младшей. Иначе объяснить результаты не получается.

До своего повышения в Ред Булл Юки Цунода достаточно уверенно выступал за младших "быков". То же самое касается и Лиама Лоусона с Исаком Хаджаром. Вся троица лучше показывает себя в болиде Рэйсин Буллз.

Многие считают машину Ред Булл слишком сложной в освоении, и что только Максу Ферстаппену это по силам. С каждым разом мы все сильнее и сильнее в этом убеждаемся. Не зря Хаджар сыграл на опережение, заявив, что он не готов к переходу в Ред Булл, так как болид Рейсин Буллз проще и он больше подходит для набора опыта.

Сейчас Лоусон готов сказать слово в слово. В последних трех гонках (пропускаем Канаду, где он сошел), новозеландец дважды финишировал в очках. Причем в Австрии он установил рекорд карьеры – шестое место. Более того, он умудрился обойти Цуноду в личном зачете.

"Феррари" этапа: недопонимание Хэмилтона и инженера продолажется

Кто бы мог подумать, что у семикратного чемпиона мира будут такие проблемы в самой успешной команде в истории.

Понятно, что нужно какое-то время на адаптацию и слаженность в действиях, но сколько это будет продолжаться.

В этот раз неловкая ситуация между пилотом и его гоночным инженером произошла перед заездом на пит-стоп, которого Хэмилтон не хотел. Но Риккардо Адами заставил это сделать.

ЛХ: "Мой темп вернулся и шины в порядке".

РА: "И сейчас мы едем боксы".

ЛХ: "Мои шины в порядке, могу я продлить отрезок? Сколько осталось кругов?".

РА: "Давай в боксы, 20 кругов".

ЛХ: "Я не хочу останавливаться".

РА: "Бокс, бокс".

Хэмилтона прекрасно можно понять. Он не просто так семикратный чемпион мира, и к его мнению стоит прислушиваться. К тому же, на него все еще давит то, что он спустя 11(!) этапов все еще не побывал на подиуме.

Но в то же самое время, Льюис не может знать всю картину происходящего не трассе. И команда, у которой есть необходимые данные, делает все ради успеха своего гонщика.

Пока они не сработаются, Хэмилтон так и будет проигрывать Леклеру по 8-10 секунд к концу гонки. Может в следующем сезоне все будет иначе?