NAVI вдруге перемогли на PGL Major із CS 2

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere перемогла G2 у матчі другого раунду турніру PGL Major Copenhagen 2024, який відбувається у Данії.

Гра відбувалася на карті Mirage та завершилася з рахунком 13:11 на користь "народжених перемагати".

Раніше у першому раунді NAVI виграли у TheMongolz на старті змагань.

Зазначимо, PGL Major Copenhagen 2024 - це перший чемпіонат світу з оновленої гри CS 2.

Нагадаємо, російська команда 9Pandas була змушена пропустити турнір через проблеми з візами.