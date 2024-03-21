NAVI вдруге перемогли на PGL Major із CS 2

Джерело - Чемпіон.
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere перемогла G2 у матчі другого раунду турніру PGL Major Copenhagen 2024, який відбувається у Данії.
Гра відбувалася на карті Mirage та завершилася з рахунком 13:11 на користь "народжених перемагати".
We end the 1st #PGLMAJOR day with a 2:0 record. Good job! #CS2 #navination pic.twitter.com/BGD2AOp1E5— NAVI (@natusvincere) March 21, 2024
Раніше у першому раунді NAVI виграли у TheMongolz на старті змагань.
Зазначимо, PGL Major Copenhagen 2024 - це перший чемпіонат світу з оновленої гри CS 2.
Нагадаємо, російська команда 9Pandas була змушена пропустити турнір через проблеми з візами.