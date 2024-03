NAVI вдруге перемогли на PGL Major із CS 2

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere перемогла G2 у матчі другого раунду турніру PGL Major Copenhagen 2024, який відбувається у Данії.

Гра відбувалася на карті Mirage та завершилася з рахунком 13:11 на користь "народжених перемагати".

We end the 1st #PGLMAJOR day with a 2:0 record. Good job! #CS2 #navination pic.twitter.com/BGD2AOp1E5