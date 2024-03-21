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NAVI вдруге перемогли на PGL Major із CS 2

Вчора 23:21 118 0
NAVI вдруге перемогли на PGL Major із CS 2
#Natus Vincere, #PGL Major Copenhagen 2024

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere перемогла G2 у матчі другого раунду турніру PGL Major Copenhagen 2024, який відбувається у Данії.

Гра відбувалася на карті Mirage та завершилася з рахунком 13:11 на користь "народжених перемагати".

Раніше у першому раунді NAVI виграли у TheMongolz на старті змагань.

Зазначимо, PGL Major Copenhagen 2024 - це перший чемпіонат світу з оновленої гри CS 2.

Нагадаємо, російська команда 9Pandas була змушена пропустити турнір через проблеми з візами.

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