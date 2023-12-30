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ФВУ закликала президента Європейської конфедерації звільнитися через поїздку в москву

Вчора 23:30 173 0
ФВУ закликала президента Європейської конфедерації звільнитися через поїздку в москву

Джерело - Чемпіон.

Федерація волейболу України звернулася до сербського президента Європейської конфедерації волейболу Александара Боричича з закликом залишити свою посаду.

Про це йдеться у соцмережах ФВУ.

Очільник CEV 28 грудня відвідав москву і взяв участь у заходах з нагоди 100-річчя російського волейболу.

"Федерація волейболу України шокована тим, що відбулося, і вважає дії пана Боричича аморальними з усіх точок зору. Як відомо, CEV, так само як Міжнародна федерація волейболу (FIVB), відсторонили рф і рб від усіх офіційних заходів під своєю егідою у відповідь на розв’язану на території незалежної суверенної держави Україна 24.02.2022 повномасштабну війну. Однак 2 вересня 2023 року в Брюсселі відбулася щорічна Генеральна асамблея CEV, до роботи в якій, без попереднього погодження, були допущені представники росії та білорусі.

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На знак протесту представники п’яти країн – Польщі, Латвії, Литви, Естонії та України – відмовилися від участі в Генасамблеї. А тепер, 28 грудня, Боричич їде до Москви і бере участь у святкуванні 100-річчя російського волейболу. Після майже двох років повномасштабної загарбницької війни, метою якої є завоювання українських територій та вбивство українців. Жертвами російської агресії вже стали близько 200 тисяч українців, серед яких і майже 500 представників спорту.

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Серед загиблих є й представники волейболу – Василь Бердичевський, В’ячеслав Шахов, Станіслав Макайда, Олександр Боровський, Юрій Городній, Ігор Тичина. Проте президента CEV не збентежили ні ці факти, ні те, що в урочинах у Москві брав участь особисто глава ФСБ Ніколай Патрушев - головний ідеолог нинішньої війни. Цинізму ситуації додає той факт, що наступної, після приїзду пана Боричича, ночі Україна була піддана найбільшому з початку війни обстрілу.

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ФВУ переконана, що відвідинами російської федерації в час розв’язаної росіянами найбільшої після часів 1939-1945 років війни Александар Боричич порушив усі морально-етичні норми, підтримкою агресора принизив Україну, українців і весь вільний світ. Ми гідно оцінюємо вклад пана Боричича в розвиток волейболу – європейського загалом і українського зокрема.

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Але в час, коли на кону стоять життя мільйонів людей й існування другої за величиною європейської держави, підтримка агресора є аморальною. Відповідно, ФВУ закликає Боричича після такого вчинку, щоб не псувати авторитету волейболу, покинути посаду президента CEV. Закликаємо інші країни-члени Європейської конфедерації волейболу підтримати заяву ФВУ", - йдеться в заяві.

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