Шевченко, Світоліна та Усик – у списку 50 головних людей українського спорту-2023

Джерело - Чемпіон.

Sport&Business Club Україна продовжує серію спеціальних проєктів, присвячених аналізу активності діяльності спортсменів, ліг та федерацій. З 2019 року організація займається консалтингом та супроводом спортивних організацій у сферах маркетингу, PR, івентів та медіакомунікацій. Генеральний партнер Sport&Business Club Україна – i-Gaming компанія FAVBET.

У 2024 році планується проведення премії зі спортивного маркетингу SBC Ukraine Awards із врученням нагород у понад 20 номінаціях.

Цього року Sport&Business Club започаткував традицію складення рейтингу "50 головних людей спорту", який стане щорічним. Серед критеріїв, які брались до уваги при складанні рейтингу, – спортивні досягнення у поточному році, адміністративний та організаційний вплив на процеси в українському спорті загалом або окремому виді спорту, репутація та медійність у ЗМІ та соціальних мережах.

У склад журі цього року увійшли провідні представники засобів масової інформації та медіаменеджери:

Олександр Гливинський – президент Асоціації спортивних журналістів України;

Олександр Денисов – засновник Футбол 2.0;

Сергій Дрига – головний редактор сайту SportArena;

Ніка Кевхішвилі – керівник управління спортивними проєктами Setanta Sports;

Андрій Ковальський – журналіст, ведучий телеканалу ICTV;

Віталій Петровський – головний редактор сайту Sport.ua;

Юрій Сугак – генеральний продюсер "Ми – Україна";

Олександр Сукманський – головний редактор XSPORT;

Андрій Твердохліб – головний редактор сайту Чемпіон;

Сергій Харченко – головний редактор телеканалу Ukraine World News;

Данило Щестюк – керівник управління спортивних проєктів "1+1 media";

Андрій Басевич – операційний директор Sport&Business Club Україна.

Члени журі обирали першу десятку списку за рейтинговою системою, де в залежності від місця номінанту присуджувалась певна кількість балів, а місця з 11 по 50 розподілялись членами журі у довільному порядку, і бали присуджувались за фактом включення у рейтинг.

Відповідно, у підсумковому рейтингу місця з кінця й до 11-го будуть представлені в абетковому порядку, а ті, хто посідає 1-10 місця, – з указанням кількості набраних балів.

Декілька номінантів, які набрали однакову кількість балів, перебували на межі включення в рейтинг, тож колегіально було прийняте рішення розширити рейтинг до 54 осіб і включити всіх, хто набрав мінімально необхідну кількість голосів.

До списку ввійшли представники 19 видів спорту, 40 чоловіків та 14 жінок. Зазначимо, що велика кількість учасників рейтингу активно займаються волонтерством самостійно, а також сприяють реабілітації військових через спорт.

Повний рейтинг виглядає таким чином:

АБРАМЕНКО Олександр – перший віцепрезидент Федерації лижного спорту України, виставив медалі Олімпійських ігор на благодійні аукціони для допомоги Силам оборони України;

АМОСОВ Ярослав – боєць MMA, у 2021-2023 рр. – чемпіон світу Bellator у напівсередній вазі;

БЕЛЕНЮК Жан – бронзовий призер ЧС з греко-римської боротьби, народний депутат, перший заступник голови комітету ВР з питань молоді та спорту;

БЕРІНЧИК Денис – чемпіон світу з боксу за версією WBO International в легкій вазі (8-й захист);

БЕХ-РОМАНЧУК Марина – переможниця Європейських ігор з потрійного стрибка, срібна призерка ЧС з потрійного стрибка, бронзова та триразова срібна призерка Діамантової ліги;

БІДНИЙ Матвій – виконувач обов'язків Міністра молоді та спорту України;

БІЛОДІД Дарія – дворазова бронзова призерка турнірів Грендслем з дзюдо;

БУТКЕВИЧ Геннадій – президент ФК "Полісся", власник кінно-спортивного клубу "Equides Club";

ВІРАСТЮК Василь – почесний президент Федерації стронгмену України, співзасновник мобільного додатку для реабілітації військових TRENVET, народний депутат України;

ГЕНІНСОН Володимир – до грудня 2023 р. віцепрезидент ФК "Чорноморець";

ГЕРАСИМОВА Юлія – українська волейболістка, одна з найбільш медійних українських спортсменок;

ГЕРЕГА Олександр – Президент Федерації важкої атлетики України, віцепрезидент Української асоціації футболу та Федерації волейболу України, власник мережі "Епіцентр", яка активно підтримує спорт, народний депутат України;

ГОЛУБ Єгор – тренер Дениса Берінчика, волонтер, через спортивні аукціони зібрав та передав понад 25 млн грн;

ГОРУНА Станіслав – чемпіон Європи з карате у складі збірної України, продав медаль Олімпійських ігор на благодійному аукціоні;

ДИКИЙ Євген – директор футбольної Української Прем'єр-Ліги;

ДОВБИК Артем – нападник ФК "Жирона" та національної збірної України, є одним з кращих бомбардирів поточного сезону в чемпіонаті Іспанії;

ЖЕЛТЯКОВ Олександр – дворазовий чемпіон світу та дворазовий чемпіон Європи з плавання серед юніорів, срібний призер юніорських чемпіонатів світу та Європи, встановив 2 юніорські і 2 дорослі рекорди України з плавання, завоював дві олімпійські ліцензії;

КАДЕНКО Олександр – президент Професіональної футбольної ліги України;

КЛИЧКО Володимир – співзасновник К2 Promotions, волонтер;

КОВТУН Ілля – чемпіон Європи зі спортивної гімнастики, срібний призер чемпіонату світу, дворазовий бронзовий призер чемпіонату Європи, переможець 6 етапів Кубка світу;

КОСТЮК Марта – тенісистка, переможниця турніру WTA в одиночному розряді, переможниця турніру WTA в парному розряді, входить в топ-40 рейтингу WTA;

КОТОВСЬКИЙ Дмитро – бронзовий призер чемпіонату світу з фрістайлу, переможець 3 етапів Кубка світу, срібний призер етапу КС, дворазовий бронзовий призер етапів КС;

КРАСЮК Олександр – український промоутер, генеральний директор К2 Promotions;

ЛЕВЧЕНКО Юлія – бронзова призерка етапу Діамантової ліги зі стрибків у висоту, чемпіонка України, завоювала олімпійську ліцензію;

ЛУЗАН Людмила – дворазова чемпіонка Європейських ігор з веслування, срібна призерка ЄІ;

МИКОЛЕНКО Віталій – захисник ФК "Евертон" та національної збірної України;

МУЗИЧУК Марія – шахістка, входить в топ-10 світового рейтингу ФІДЕ, учасниця чемпіонату світу зі швидких шахів у складі збірної України;

НОВІКОВ Олексій – бронзовий призер змагання World's Strongest Man, срібний призер Europe's Strongest Man;

ПАЛКІН Сергій – генеральний директор ФК "Шахтар";

РИЖИКОВА Анна – учасниця суперфіналу Діамантової ліги, членкиня комісії з розвитку у World Athletics, завоювала олімпійську ліцензію;

РОМАНЧУК Михайло – дворазовий бронзовий призер Чемпіонату Європи з плавання;

САЛАДУХА Ольга – в.о. президента Федерації легкої атлетики України, народний депутат України, голова підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності ВР;

СВИРИДЕНКО Вадим – уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій;

СЕРЕДА Олексій – дворазовий чемпіон Європейських ігор зі стрибків у воду, срібний призер чемпіонату світу, срібний призер суперфіналу Кубка світу, тричі срібний призер Кубка світу, бронзовий призер Кубка світу, завоював олімпійську ліцензію;

СТАХОВСЬКИЙ Сергій – військовослужбовець, волонтер;

СУДАКОВ Георгій – півзахисник ФК "Шахтар" та національної збірної України, у складі молодіжної збірної України – півфіналіст чемпіонату Європи та найкращий бомбардир турніру;

ТЕРЛЮГА Анжеліка – чемпіонка Європейських ігор з карате, чемпіонка Європи, бронзова призерка чемпіонату світу;

ТРУБА Михайло – операційний директор i-Gaming компанії FAVBET;

ФЄДІНА Марта – дворазова чемпіонка етапу Кубка світу з артистичного плавання, чемпіонка Суперфіналу КС, срібна призерка етапу КС та Європейських ігор;

ХИЖНЯК Олександр – чемпіон Європейських ігор з боксу у напівважкій категорії, здобув ліцензію на Олімпійські ігри-2024;

ЦИГАНКОВ Віктор – півзахисник ФК "Жирона" та національної збірної України;

ШАБЛІЙ Вадим – футбольний агент;

ШОВКОВСЬКИЙ Олександр – головний тренер ФК "Динамо";

ЯНОВСЬКА Олена – головна тренерка національної збірної України на Invictus Games.

В першу десятку рейтингу увійшли:

№10 – Михайло МУДРИК – Гравець "Челсі" та національної збірної України, бронзовий призер молодіжного Чемпіонату Європи, чемпіон України у складі "Шахтаря" – 27 балів

№9 – Вадим ГУТЦАЙТ – Президент НОК України, до листопада 2023 – Міністр молоді та спорту України – 39 балів

№8 – Рінат АХМЕТОВ – Президент ФК "Шахтар" – 41 бал

№7 – Олександр ЗІНЧЕНКО – Гравець ФК "Арсенал" та національної збірної України, амбасадор UNITED24 – 41 бал

№6 – Ярослава МАГУЧІХ – Переможниця Чемпіонату світу, чемпіонату Європи в приміщенні та Європейських ігор зі стрибків у висоту, 4-разова переможниця етапів Діамантової ліги, дворазова бронзова призерка етапів Діамантової ліги – 43 бали

№5 – Сергій РЕБРОВ – Головний тренер національної збірної України з футболу – 55 балів

№4 – Ольга ХАРЛАН – Чемпіонка Європейських ігор з фехтування, чемпіонка Кубка світу, дворазова срібна призерка Кубка світу, срібна призерка Гран-прі, дворазова бронзова призерка Гран-прі, бронзова призерка Кубка світу, член Виконкому НОК України – 81 бал

№3 – Олександр УСИК – Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO та The Ring у важкій вазі – 91 бал

№2 – Еліна СВІТОЛІНА – Півфіналістка Вімблдону, переможниція турніру WTA250, чвертьфіналістка French Open, амбасадор UNITED24, переможниця номінації "Повернення року" від WTA – 92 бали

№1 – Андрій ШЕВЧЕНКО – Амбасадор UNITED24, позаштатний радник Президента України – 102 бали