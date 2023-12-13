Париж-2024. Українські спортсмени здобули 51 ліцензію на Олімпійській ігри: оновлюється

Джерело - Чемпіон.

Попри можливий бойкот Олімпійських ігор-2024 в Парижі, українські атлети продовжують здобувати ліцензії.

Станом на 13 грудня 2023 року в України - 51 ліцензія в 15 видах спорту. Найбільше ліцензій - в плавання та легкій атлетиці - по 8. Найбільше представництво у футболі - 22.

Зазначимо, ліцензії можуть бути іменними та для національних федерацій, у залежності від регламенту того чи іншого виду спорту.

Українські ліцензії на Літні олімпійські ігри 2024

№ Вид спорту Кіл-ть ліцензій Кіл-ть атлетів 1 Бадмінтон 2 Бокс 1 1 3 Вільна боротьба 1 1 4 Греко-римська боротьба 1 1 5 Брейкінг 6 Важка атлетика 7 Велосипедний спорт шосе 3 2 трек маунтебайк BMX 8 Веслувальний слалом 3 1 9 Академічне веслування 10 Веслування на байдарках і каное 4 6 11 Вітрильний спорт 12 Пляжний волейбол 13 Спортивна гімнастика 7 6 14 Художня гімнастика 2 6 15 Дзюдо 16 Кінний спорт 17 Легка атлетика 8 8 18 Плавання 8 6 19 Артистичне плавання 20 Спортивне скелелазіння 21 Стрибки на батуті 22 Стрибки у воду 3 3 23 Стрільба з лука 24 Кульова стрільба 7 4 25 Стендова стрільба 1 1 26 Сучасне п'ятиборство 1 1 27 Теніс 28 Настільний теніс 29 Триатлон 30 Тхеквондо ВТФ 31 Фехтування 32 Футбол 1 22 # Всього 51 67

Оновлено 13 грудня 2023 року

Церемонія відкриття Ігор XXXIII Олімпіади відбудеться 26 липня, хоча кваліфікаційні змагання розпочнуться 26 липня. Церемонія закриття - 11 серпня. Загалом буде розіграно 329 медалей у 32 видах (48 дисциплін) - до 28-ми основних олімпійських видів спорту, в якості додаткових були обрані: брейкінг, спортивне скелелазіння, скейтбординг і серфінг. Очікується участь 10500 атлетів.