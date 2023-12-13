Париж-2024. Українські спортсмени здобули 51 ліцензію на Олімпійській ігри: оновлюється

Джерело - Чемпіон.
Попри можливий бойкот Олімпійських ігор-2024 в Парижі, українські атлети продовжують здобувати ліцензії.
Станом на 13 грудня 2023 року в України - 51 ліцензія в 15 видах спорту. Найбільше ліцензій - в плавання та легкій атлетиці - по 8. Найбільше представництво у футболі - 22.
Зазначимо, ліцензії можуть бути іменними та для національних федерацій, у залежності від регламенту того чи іншого виду спорту.
Українські ліцензії на Літні олімпійські ігри 2024
|№
|Вид спорту
|Кіл-ть ліцензій
|Кіл-ть атлетів
|1
|Бадмінтон
|2
|Бокс
|1
|1
|3
|Вільна боротьба
|1
|1
|4
|Греко-римська боротьба
|1
|1
|5
|Брейкінг
|6
|Важка атлетика
|7
|Велосипедний спорт
|
|3
|2
|
|
|
|8
|Веслувальний слалом
|3
|1
|9
|Академічне веслування
|10
|Веслування на байдарках і каное
|4
|6
|11
|Вітрильний спорт
|12
|Пляжний волейбол
|13
|Спортивна гімнастика
|7
|6
|14
|Художня гімнастика
|2
|6
|15
|Дзюдо
|16
|Кінний спорт
|17
|Легка атлетика
|8
|8
|18
|Плавання
|8
|6
|19
|Артистичне плавання
|20
|Спортивне скелелазіння
|21
|Стрибки на батуті
|22
|Стрибки у воду
|3
|3
|23
|Стрільба з лука
|24
|Кульова стрільба
|7
|4
|25
|Стендова стрільба
|1
|1
|26
|Сучасне п'ятиборство
|1
|1
|27
|Теніс
|28
|Настільний теніс
|29
|Триатлон
|30
|Тхеквондо ВТФ
|31
|Фехтування
|32
|Футбол
|1
|22
|#
|Всього
|51
|67
Церемонія відкриття Ігор XXXIII Олімпіади відбудеться 26 липня, хоча кваліфікаційні змагання розпочнуться 26 липня. Церемонія закриття - 11 серпня. Загалом буде розіграно 329 медалей у 32 видах (48 дисциплін) - до 28-ми основних олімпійських видів спорту, в якості додаткових були обрані: брейкінг, спортивне скелелазіння, скейтбординг і серфінг. Очікується участь 10500 атлетів.