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Париж-2024. Українські спортсмени здобули 51 ліцензію на Олімпійській ігри: оновлюється

Сьогодні 08:52 199 0
Париж-2024. Українські спортсмени здобули 51 ліцензію на Олімпійській ігри: оновлюється
#Олімпійські ігри-2024

Джерело - Чемпіон.

Попри можливий бойкот Олімпійських ігор-2024 в Парижі, українські атлети продовжують здобувати ліцензії.

Станом на 13 грудня 2023 року в України - 51 ліцензія в 15 видах спорту. Найбільше ліцензій - в плавання та легкій атлетиці - по 8. Найбільше представництво у футболі - 22.

Зазначимо, ліцензії можуть бути іменними та для національних федерацій, у залежності від регламенту того чи іншого виду спорту.

Українські ліцензії на Літні олімпійські ігри 2024

Вид спорту Кіл-ть ліцензій Кіл-ть атлетів
1  Бадмінтон
2  Бокс 1 1
3  Вільна боротьба  1 1
4  Греко-римська боротьба  1 1
 5   Брейкінг
6  Важка атлетика
7  Велосипедний спорт
  •  шосе
 3 2
  •  трек
  •  маунтебайк
  • BMX
8  Веслувальний слалом 3 1
9  Академічне веслування 
10  Веслування на байдарках і каное 4 6
11  Вітрильний спорт
12  Пляжний волейбол 
13  Спортивна гімнастика  7 6
14  Художня гімнастика 2 6
15  Дзюдо
16  Кінний спорт
17  Легка атлетика 8 8
18  Плавання 8 6
19  Артистичне плавання
20  Спортивне скелелазіння
21  Стрибки на батуті
22  Стрибки у воду 3 3
23  Стрільба з лука
24  Кульова стрільба 7 4
25  Стендова стрільба 1 1
26  Сучасне п'ятиборство 1 1
27  Теніс
28  Настільний теніс
29  Триатлон
30  Тхеквондо ВТФ
31  Фехтування
32  Футбол 1 22
#  Всього 51 67
Оновлено 13 грудня 2023 року

Церемонія відкриття Ігор XXXIII Олімпіади відбудеться 26 липня, хоча кваліфікаційні змагання розпочнуться 26 липня. Церемонія закриття  - 11 серпня. Загалом буде розіграно 329 медалей у 32 видах (48 дисциплін) - до 28-ми основних олімпійських видів спорту, в якості додаткових були обрані: брейкінг, спортивне скелелазіння, скейтбординг і серфінг. Очікується участь 10500 атлетів.

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