Джерело - Чемпіон.
7 липня в американському Бірмінгемі розпочалися XI Всесвітні ігри - 2022. Протягом 11 днів найкращі спортсмени-неолімпійці розіграють 206 комплектів медалей у 30 видах спорту. Україну представлятимуть 102 спортсмени у 19 видах спорту.
7 липня
Урочиста церемонія відкриття
8 липня
Увага! У розкладі вказано місцевий час (UTC -05:00) - у Києві +8 годин (UTC +03:00)
9 липня
10 липня
11 липня
12 липня
13 липня
- 13 липня українські атлети завоювали на аренах Бірмінгема 2 медалі - Аліна Крисько - срібло в змагання з ушу, Вікторія Охріменко - бронзу в художній гімнастиці.
14 липня
15 липня
16 липня
17 липня
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- Організатором Світових ігор є Міжнародна асоціація Світових ігор (IWGA), утворена в 1980 році з ініціативи керівників 12 міжнародних спортивних федерацій;
- Уперше Всесвітні ігри відбулися в 1981 році в місті Санта-Клара (США). 1265 атлетів змагалися у 18 видах спорту;
- Всесвітні Ігри традиційно відбуваються через рік після Олімпіади;
- XI Всесвітні Ігри було заплановано на 2021 рік, однак корективи внесла пандемія коронавірусу;
- На X Всесвітніх іграх, які відбувалися в польському Вроцлаві, українці посіли 5 місце в медальному заліку (10 золотих, 7 срібних і 8 бронзових);
- Українські спортсмени завоювали 102 ліцензії у 19 із 30 видів спорту. Україну представлятиме найбільша кількість учасників за всю історію виступів команди у Всесвітніх іграх.