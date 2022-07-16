Головне
Козловська та Марченко виграли золото Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 05:51 709
Україна - знову п'ята в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 09:30 10667
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Сьогодні 09:23 11740
Динамо програло Антверпену у спарингу
Вчора 23:10 1167
Кохан вийшов у фінал чемпіонату світу в метанні молота
Вчора 21:33 1064
Ярмолюк був за крок до трансферу в Андерлехт
Вчора 19:41 371
Чемпіонат світу з легкої 2022 атлетики в цифрах і фактах
Вчора 16:58 651
Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор
Вчора 15:26 2540
Бех-Романчук, Магучіх і Левченко: склад збірної України на чемпіонат світу
Вчора 13:57 1647
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України
Вчора 12:54 22230
Прямі трансляції

XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів

Сьогодні 09:23 11740 0
Україну представляють 102 спортсмени у 19 видах спорту
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
#Анжеліка Терлюга, #Катерина Крива, #Всесвітні ігри-2022

Джерело - Чемпіон.

7 липня в американському Бірмінгемі розпочалися XI Всесвітні ігри - 2022. Протягом 11 днів найкращі спортсмени-неолімпійці розіграють 206 комплектів медалей у 30 видах спорту. Україну представлятимуть 102 спортсмени у 19 видах спорту.

7 липня

Урочиста церемонія відкриття

8 липня

Увага! У розкладі вказано місцевий час (UTC -05:00) - у Києві +8 годин (UTC +03:00)

9 липня

10 липня

11 липня

12 липня

13 липня

  • 13 липня українські атлети завоювали на аренах Бірмінгема 2 медалі - Аліна Крисько - срібло в змагання з ушу, Вікторія Охріменко - бронзу в художній гімнастиці.

14 липня

15 липня

16 липня

17 липня

_____________________________________________________________

  • Організатором Світових ігор є Міжнародна асоціація Світових ігор (IWGA), утворена в 1980 році з ініціативи керівників 12 міжнародних спортивних федерацій;
  • Уперше Всесвітні ігри відбулися в 1981 році в місті Санта-Клара (США). 1265 атлетів змагалися у 18 видах спорту;
  • Всесвітні Ігри традиційно відбуваються через рік після Олімпіади;
  • XI Всесвітні Ігри було заплановано на 2021 рік, однак корективи внесла пандемія коронавірусу;
  • На X Всесвітніх іграх, які відбувалися в польському Вроцлаві, українці посіли 5 місце в медальному заліку (10 золотих, 7 срібних і 8 бронзових);
  • Українські спортсмени завоювали 102 ліцензії у 19 із 30 видів спорту. Україну представлятиме найбільша кількість учасників за всю історію виступів команди у Всесвітніх іграх.
Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - знову п'ята в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна - знову п'ята в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 10667
Екстренер Кличка: Ломаченко боїться сказати, що він за Україну Екстренер Кличка: Ломаченко боїться сказати, що він за Україну 2303
Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор 2540
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 22230
Арсенал завершує трансфер Зінченка Арсенал завершує трансфер Зінченка 3430
CAS відхилив апеляцію російських клубів до УЄФА CAS відхилив апеляцію російських клубів до УЄФА 2226
Рекомендуємо
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 58709
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17862
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 25936 1
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 19278
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 7514
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 40703