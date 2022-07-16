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Українці здобули дві медалі у восьмий день Всесвітніх ігор-2022

Сьогодні 09:07 358 0
Українці здобули дві медалі у восьмий день Всесвітніх ігор-2022
#Всесвітні ігри-2022

Джерело - Чемпіон.

Українські спортсмени додали в скарбничку збірної України дві медалі у восьмий день (15 липня) Всесвітніх ігор-2022.

Спортивна акробатика

  • Українська пара Вікторія Козловська та Таїсія Марченко стали чемпіонками Всесвітніх ігор.

Воднолижний спорт

На жаль,  Олександра Русецька та Богдана Голуб зупинилися за крок до медалей у джиу-джитсу. Українки програли свої бронзові сутички.

А от боксери Муей Тай феєрично розпочали свій похід за медалями. Українські спортсмени виграли всі 5 чвертьфінальних сутичок і пробилися до півфіналів.

Після восьми змагальних днів українські спортсмени здобули 34 медалі (10-10-14) і посідають п'яту сходинку в медальному заліку. За загальної кількістю нагород українці - треті.

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