Українці здобули дві медалі у восьмий день Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.

Українські спортсмени додали в скарбничку збірної України дві медалі у восьмий день (15 липня) Всесвітніх ігор-2022.

Спортивна акробатика

Українська пара Вікторія Козловська та Таїсія Марченко стали чемпіонками Всесвітніх ігор.

Воднолижний спорт

Данило Фільченко виборов срібну медаль у дисципліні фігурне катання на водних лижах.

На жаль, Олександра Русецька та Богдана Голуб зупинилися за крок до медалей у джиу-джитсу. Українки програли свої бронзові сутички.

А от боксери Муей Тай феєрично розпочали свій похід за медалями. Українські спортсмени виграли всі 5 чвертьфінальних сутичок і пробилися до півфіналів.

Після восьми змагальних днів українські спортсмени здобули 34 медалі (10-10-14) і посідають п'яту сходинку в медальному заліку. За загальної кількістю нагород українці - треті.