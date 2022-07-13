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12 липня на Всесвітніх іграх-2022 українці здобули дві медалі, але одну відібрали судді

Сьогодні 10:10 324 0
12 липня на Всесвітніх іграх-2022 українці здобули дві медалі, але одну відібрали судді

Джерело - Чемпіон.

У п'ятий день Всесвітніх ігор-2022, які тривають в американському Бірмінгемі, українські спортсмени поповнили медальну скарбничку однією медаллю, хоча спочатку було дві...

Ушу

  • Киянин Роман Рева став третім у дисципліні Чан Цюань (один із підрозділів Таолу - бою проти невидимого суперника);
  • Яна Полторацька в попередньому підсумковому протоколі також значилась як володарка бронзи, але судді переглянули протест канадців і українка опинилася на четвертій сходинці.

За п'ять змагальних днів (екватор) українські спортсмени здобули 24 медалі (9-6-9). У медальному заліку збірна України опустилася на четверте місце, поступаючись представникам Німеччини, Угорщини та Колумбії.

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