12 липня на Всесвітніх іграх-2022 українці здобули дві медалі, але одну відібрали судді

Джерело - Чемпіон.
У п'ятий день Всесвітніх ігор-2022, які тривають в американському Бірмінгемі, українські спортсмени поповнили медальну скарбничку однією медаллю, хоча спочатку було дві...
Ушу
- Киянин Роман Рева став третім у дисципліні Чан Цюань (один із підрозділів Таолу - бою проти невидимого суперника);
- Яна Полторацька в попередньому підсумковому протоколі також значилась як володарка бронзи, але судді переглянули протест канадців і українка опинилася на четвертій сходинці.
За п'ять змагальних днів (екватор) українські спортсмени здобули 24 медалі (9-6-9). У медальному заліку збірна України опустилася на четверте місце, поступаючись представникам Німеччини, Угорщини та Колумбії.
- Україна здобула одну медаль у четвертий день Всесвітніх ігор-2022
- 2 золота та 3 бронзи - доробок українців у третій день Всесвітніх ігор-2022
- Тріумф і домінування України: у другий день Всесвітніх ігор-2022 українці здобули 13 медалей
- Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор