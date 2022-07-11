2 золота та 3 бронзи - доробок українців у третій день Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.
У третій змагальний день (10 липня) XI Всесвітніх ігор-2022 18 українських атлетів змагалися в трьох видах спорту та принесли в медальну скарбничку 5 нагород - 2 золоті та 3 бронзові.
Пауерліфтинг
- Тетяна Мельник завоювала бронзову медаль в надважкій категорії, Дар'я Русаненко завершила змагання з шостим результатом. На Всесвітніх іграх-2017 Мельник виборола срібну медаль;
- Легендарному Олексію Бичкову знову не було рівних у змаганнях чоловіків у надважкій ваговій категорії. 36-річний Бичков - дворазовий чемпіон Всесвітніх ігор.
Українські майстри пауерліфтингу здобули в Бірмінгемі 7 медалей - 2 золоті, 1 срібну та 4 бронзові, повторивши медальний доробок Всесвітніх ігор-2017.
Сумо
Змагання серед жінок в абсолютній вазі, як і напередодні в надважкій вазі, пройшло за домінування українок.
- Срібна призерка Бірмінгема-2022 Іванна Березовська стала чемпіонкою, а золота медалістка цих змагань Світлана Ярьомка виборола бронзу;
- Олександр Вересюк став володарем бронзової медалі в абсолюті серед чоловіків.
Український тріумф: Ярьомка та Березовська здобули золото та срібло Всесвітніх ігор-2022
В активі українських сумоїстів 9 нагород Всесвітніх ігор - 3 золоті, 3 срібні та 3 бронзові медалі.
За три змагальні дні українські спортсмени здобули вже 22 медалі (абсолютно найкращий результат змагань) і в медальному заліку посідають третє місце, поступаючись лише гатунком нагород представникам Німеччини та Колумбії.