2 золота та 3 бронзи - доробок українців у третій день Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.

У третій змагальний день (10 липня) XI Всесвітніх ігор-2022 18 українських атлетів змагалися в трьох видах спорту та принесли в медальну скарбничку 5 нагород - 2 золоті та 3 бронзові.

Пауерліфтинг

Тетяна Мельник завоювала бронзову медаль в надважкій категорії, Дар'я Русаненко завершила змагання з шостим результатом. На Всесвітніх іграх-2017 Мельник виборола срібну медаль;

в надважкій категорії, Дар'я Русаненко завершила змагання з шостим результатом. На Всесвітніх іграх-2017 Мельник виборола срібну медаль; Легендарному Олексію Бичкову знову не було рівних у змаганнях чоловіків у надважкій ваговій категорії. 36-річний Бичков - дворазовий чемпіон Всесвітніх ігор.

Українські майстри пауерліфтингу здобули в Бірмінгемі 7 медалей - 2 золоті, 1 срібну та 4 бронзові, повторивши медальний доробок Всесвітніх ігор-2017.

Сумо

Змагання серед жінок в абсолютній вазі, як і напередодні в надважкій вазі, пройшло за домінування українок.

Срібна призерка Бірмінгема-2022 Іванна Березовська стала чемпіонкою , а золота медалістка цих змагань Світлана Ярьомка виборола бронзу;

, а золота медалістка цих змагань Світлана Ярьомка виборола бронзу; Олександр Вересюк став володарем бронзової медалі в абсолюті серед чоловіків.

В активі українських сумоїстів 9 нагород Всесвітніх ігор - 3 золоті, 3 срібні та 3 бронзові медалі.

За три змагальні дні українські спортсмени здобули вже 22 медалі (абсолютно найкращий результат змагань) і в медальному заліку посідають третє місце, поступаючись лише гатунком нагород представникам Німеччини та Колумбії.