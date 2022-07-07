У XI Всесвітніх Іграх візьме участь 102 українських спортсмени

7 липня в американському Бірмінгемі відбудеться церемонія відкриття

Джерело - Чемпіон.

Із 7 по 17 липня в місті Бірмінгем (США) пройдуть XI Всесвітні Ігри - 2022 - головні спортивні змагання чотириріччя з неолімпійських видів спорту, у який візьме участь і Національна збірна України. Україну представлятиме 102 спортсмени у 19 видах спорту.

Склад національної збірної команди України для участі в XI Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту 2022 року

Джиу-Джитсу

Чоловіки

Богдан Мочульський (файтинг, 62 кг)

Жінки

Богдана Голуб (неваза, 70 кг) Олександра русецька (неваза, 48 кг)

Пауерліфтинг

Чоловіки

Микола Бараннік (середня вага) Олексій Бичков (надважка вага) Данило Ковальов (важка вага) Владислав Чорний (середня вага) Володимир Рисєв (важка вага) Андрій Шевченко (надважка вага)

Жінки

Анастасія Дерев'янко (легка вага) Тетяна Мельник (надважка вага) Дар'я Русаненко (надважк вага) Лариса Соловйова (середня вага) Тетяна Біла (легка вага)

Підводний спорт

Чоловіки

Олексій Захаров (200 м, 400 м в/л, естафета 4х50 м, 4х100 м) Віктор Рєпін (50 м,100 м біласти) Дмитро Гапоненко (естафета 4х50 м, 4х100 м) Олександр Одиноков (естафета 4х50 м, 4х100 м) Сергій Сміщенко (пірнання 50 м, 100 м в/л, естафета 4х50 м, 4х100 м)

Жінки

Ірина Пікінер (50 м, 100 м, біласти) Євгенія Тимошенко (50 м, 100 м, біласти) Анастасія Макаренко (200 м в/л, естафета 4х50 м, 4х100 м) Софія Гречко (200 м, 400 м в/л, естафета 4х50 м, 4х100 м) Анастасія Антоняк (400 м в/л, естафета 4х50 м, 4х100 м) Вікторія Уварова (100 м в/л, естафета 4х50 м, 4х100 м)

Таїландський бокс Муей тай

Чоловіки

Ігор Любченко (63,5 кг) Владислав Микитась (57 кг) Олег Приймачов (91 кг) Олександр Єфіменко (71 кг)

Жінки

Анастасія Кулініч (48 кг)

УШУ

Чоловіки

Роман Рева (таолу)

Жінки

Яна Полторацька (таолу) Аліна Крисько (таолу)

Скелелазіння

Чоловіки

Даниїл Болдирєв (швидкість) Ярослав Ткач (швидкість)

Жінки

Євгенія Казбекова (трудність)

Сумо

Чоловіки

Олександр Вересюк (+115 кг) Важа Даіаурі (115 кг) Святослав Семикрас (85 кг) Анатолій Хлюстін (85 кг)

Жінки

Іванна Березовська (+80 кг) Аліна Дуженко (65 кг) Карина Колеснік (80 кг) Марина Максименко (80 кг) Вікторія Царук (+80 кг) Світлана Ярьомка (+80 кг)

Стрибки на батуті

Чоловіки

Олег Мазурик (акробатична доріжка) Дарина Козярська (акробатична доріжка)

Художня гімнастика

Жінки

Поліна Каріка (індивідуальні вправи) Вікторія Онопрієнко (індивідуальні вправи)

Спортивне орієнтування

Чоловіки

Руслан Глібов (середня дистанція, спринт, естафета) Олександр Кратов (середня дистанція, спринт, естафета)

Жінки

Олена Бабич (середня дистанція, спринт, естафета) Катерина Дзема (середня дистанція, спринт, естафета)

Карате

Чоловіки

Станіслав Горуна (куміте, 75 кг) Ризван Талібов (куміте, понад 84 кг)

Жінки

Катерина Крива (куміте, 50 кг) Галина Мельник (куміте, 68 кг) Аніта Серьогіна (куміте, 61 кг) Анжеліка Терлюга (куміте, 55 кг)

Воднолижний спорт

Чоловіки

Данило Фільченко (фігурне катання)

Жінки

Варвара Долініна (вейкбординг) Станіслава Просвєтова (фігурне катання)

Спортивна акробатика

Чоловіки

Станіслав Кукурудз (чоловіча група) Юрій Пуш (чоловіча група) Юрій Савка (чоловіча група) Тарас Яруш (чоловіча група) Богдан Пограничний (чоловіча пара) Данило Стецюк (чоловіча пара) Іван Лабунець (змішана пара) Богдан Колмаков (паркур)

Жінки

Аніта Пирлик (змішана пара) Вікторія Козловська (жіноча пара) Таїсія Марченко (жіноча пара) Вікторія Куніцка (жіноча група) Олександра Мальчук (жіноча група) Дарина Пом'яновська (жіноча група) Анна Грюкач (паркур)

Кікбоксинг WAKO

Чоловіки

Віталій Дубіна (К1, 75 кг) Орфан Гатам огли Сананзаде (К1, 63,5 кг) Роман Щербатюк (К1, +91 кг)

Жінки

Дарина Іванова (К1, 52 кг) Аліна Мартинюк (К1, 60 кг)

Спортивна Аеробіка

Чоловіки

Станіслав Галайда (тріо) Дмитро Лобусов (група)

Жінки

Анастасія Литвин (тріо) Анастасія Ісаєнко (тріо) Анастасія Курашвілі (тріо) Дар'я Суботіна (група) Катерина Черкез (група) Ілона Шелест (група) Олександра Мохорт (група)

Сквош

Чоловіки

Валерій Федорук (особисті) Дмитро Щербаков (особисті)

Жінки

Надія Усенко (особисті) Анастасія Костюкова (особисті)

Парашутний спорт

Іван Семеняка (купольне пілотування)

Танцювальний спорт

Чоловіки

Дмитро Євтєрєв (стандарт)

Жінки

Валерія Дорофей (стандарт)

Веслування на байдарках і каное

Чоловіки

Валерій Рябов (марафон К1)

Жінки

Анастасія Мостовенко (марафон К1)

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