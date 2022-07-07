У XI Всесвітніх Іграх візьме участь 102 українських спортсмени

Джерело - Чемпіон.
Із 7 по 17 липня в місті Бірмінгем (США) пройдуть XI Всесвітні Ігри - 2022 - головні спортивні змагання чотириріччя з неолімпійських видів спорту, у який візьме участь і Національна збірна України. Україну представлятиме 102 спортсмени у 19 видах спорту.
Склад національної збірної команди України для участі в XI Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту 2022 року
Джиу-Джитсу
Чоловіки
- Богдан Мочульський (файтинг, 62 кг)
Жінки
- Богдана Голуб (неваза, 70 кг)
- Олександра русецька (неваза, 48 кг)
Пауерліфтинг
Чоловіки
- Микола Бараннік (середня вага)
- Олексій Бичков (надважка вага)
- Данило Ковальов (важка вага)
- Владислав Чорний (середня вага)
- Володимир Рисєв (важка вага)
- Андрій Шевченко (надважка вага)
Жінки
- Анастасія Дерев'янко (легка вага)
- Тетяна Мельник (надважка вага)
- Дар'я Русаненко (надважк вага)
- Лариса Соловйова (середня вага)
- Тетяна Біла (легка вага)
Підводний спорт
Чоловіки
- Олексій Захаров (200 м, 400 м в/л, естафета 4х50 м, 4х100 м)
- Віктор Рєпін (50 м,100 м біласти)
- Дмитро Гапоненко (естафета 4х50 м, 4х100 м)
- Олександр Одиноков (естафета 4х50 м, 4х100 м)
- Сергій Сміщенко (пірнання 50 м, 100 м в/л, естафета 4х50 м, 4х100 м)
Жінки
- Ірина Пікінер (50 м, 100 м, біласти)
- Євгенія Тимошенко (50 м, 100 м, біласти)
- Анастасія Макаренко (200 м в/л, естафета 4х50 м, 4х100 м)
- Софія Гречко (200 м, 400 м в/л, естафета 4х50 м, 4х100 м)
- Анастасія Антоняк (400 м в/л, естафета 4х50 м, 4х100 м)
- Вікторія Уварова (100 м в/л, естафета 4х50 м, 4х100 м)
Таїландський бокс Муей тай
Чоловіки
- Ігор Любченко (63,5 кг)
- Владислав Микитась (57 кг)
- Олег Приймачов (91 кг)
- Олександр Єфіменко (71 кг)
Жінки
- Анастасія Кулініч (48 кг)
УШУ
Чоловіки
- Роман Рева (таолу)
Жінки
- Яна Полторацька (таолу)
- Аліна Крисько (таолу)
Скелелазіння
Чоловіки
- Даниїл Болдирєв (швидкість)
- Ярослав Ткач (швидкість)
Жінки
- Євгенія Казбекова (трудність)
Сумо
Чоловіки
- Олександр Вересюк (+115 кг)
- Важа Даіаурі (115 кг)
- Святослав Семикрас (85 кг)
- Анатолій Хлюстін (85 кг)
Жінки
- Іванна Березовська (+80 кг)
- Аліна Дуженко (65 кг)
- Карина Колеснік (80 кг)
- Марина Максименко (80 кг)
- Вікторія Царук (+80 кг)
- Світлана Ярьомка (+80 кг)
Стрибки на батуті
Чоловіки
- Олег Мазурик (акробатична доріжка)
- Дарина Козярська (акробатична доріжка)
Художня гімнастика
Жінки
- Поліна Каріка (індивідуальні вправи)
- Вікторія Онопрієнко (індивідуальні вправи)
Спортивне орієнтування
Чоловіки
- Руслан Глібов (середня дистанція, спринт, естафета)
- Олександр Кратов (середня дистанція, спринт, естафета)
Жінки
- Олена Бабич (середня дистанція, спринт, естафета)
- Катерина Дзема (середня дистанція, спринт, естафета)
Карате
Чоловіки
- Станіслав Горуна (куміте, 75 кг)
- Ризван Талібов (куміте, понад 84 кг)
Жінки
- Катерина Крива (куміте, 50 кг)
- Галина Мельник (куміте, 68 кг)
- Аніта Серьогіна (куміте, 61 кг)
- Анжеліка Терлюга (куміте, 55 кг)
Воднолижний спорт
Чоловіки
- Данило Фільченко (фігурне катання)
Жінки
- Варвара Долініна (вейкбординг)
- Станіслава Просвєтова (фігурне катання)
Спортивна акробатика
Чоловіки
- Станіслав Кукурудз (чоловіча група)
- Юрій Пуш (чоловіча група)
- Юрій Савка (чоловіча група)
- Тарас Яруш (чоловіча група)
- Богдан Пограничний (чоловіча пара)
- Данило Стецюк (чоловіча пара)
- Іван Лабунець (змішана пара)
- Богдан Колмаков (паркур)
Жінки
- Аніта Пирлик (змішана пара)
- Вікторія Козловська (жіноча пара)
- Таїсія Марченко (жіноча пара)
- Вікторія Куніцка (жіноча група)
- Олександра Мальчук (жіноча група)
- Дарина Пом'яновська (жіноча група)
- Анна Грюкач (паркур)
Кікбоксинг WAKO
Чоловіки
- Віталій Дубіна (К1, 75 кг)
- Орфан Гатам огли Сананзаде (К1, 63,5 кг)
- Роман Щербатюк (К1, +91 кг)
Жінки
- Дарина Іванова (К1, 52 кг)
- Аліна Мартинюк (К1, 60 кг)
Спортивна Аеробіка
Чоловіки
- Станіслав Галайда (тріо)
- Дмитро Лобусов (група)
Жінки
- Анастасія Литвин (тріо)
- Анастасія Ісаєнко (тріо)
- Анастасія Курашвілі (тріо)
- Дар'я Суботіна (група)
- Катерина Черкез (група)
- Ілона Шелест (група)
- Олександра Мохорт (група)
Сквош
Чоловіки
- Валерій Федорук (особисті)
- Дмитро Щербаков (особисті)
Жінки
- Надія Усенко (особисті)
- Анастасія Костюкова (особисті)
Парашутний спорт
- Іван Семеняка (купольне пілотування)
Танцювальний спорт
Чоловіки
- Дмитро Євтєрєв (стандарт)
Жінки
- Валерія Дорофей (стандарт)
Веслування на байдарках і каное
Чоловіки
- Валерій Рябов (марафон К1)
Жінки
- Анастасія Мостовенко (марафон К1)
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- Організатором Світових ігор є Міжнародна асоціація Світових ігор (IWGA), утворена в 1980 році з ініціативи керівників 12 міжнародних спортивних федерацій;
- Уперше Всесвітні ігри відбулися в 1981 році в місті Санта-Клара (США). 1265 атлетів змагалися у 18 видах спорту;
- Всесвітні Ігри традиційно відбуваються через рік після Олімпіади;
- XI Всесвітні Ігри було заплановано на 2021 рік, однак корективи внесла пандемія коронавірусу;
- На X Всесвітніх іграх, які відбувалися в польському Вроцлаві, українці посіли 5 місце в медальному заліку (10 золотих, 7 срібних і 8 бронзових);
- Українські спортсмени завоювали 102 ліцензії у 19 із 30 видів спорту. Україну представлятиме найбільша кількість учасників за всю історію виступів команди у Всесвітніх іграх.