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Онопрієнко принесла Україні бронзову медаль Всесвітніх ігор-2022

Сьогодні 07:26 305 0
Онопрієнко принесла Україні бронзову медаль Всесвітніх ігор-2022
Фото: Андрій Ковальський

Джерело - Чемпіон.

Вікторія Онопрієнко здобула бронзову медаль у змаганнях із художньої гіматистики у вправах зі стрічкою на Всесвітніх іграх-2022.

Результат українки в фіналі - 31.750.

Чемпіонкою ігор у цьому виді стала представниця Ізраїлю Дарья Атаманов (32.750), срібло - в болгарки Борьяни Калейн (27.760).

17-річна Поліна Каріка показала 8-й результат.

Нагадаємо, 13 липня, у шостий день Всесвітніх ігор срібну медаль Україні принесла ушуїстка Аліна Крисько. Після шести змагальних днів у збірної України - 26 медалей (9-7-10).

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