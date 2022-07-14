Крисько виграла срібну медаль Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.

Українська ушуїстка Аліна Крисько стала володаркою срібної медалі з ушу на Всесвітніх іграх-2022, які відбуваються в Бірмінгемі.

17-річна українка набрала найбільшу кількість балів у вправі з короткою зброєю (даошу) - 9.373 і показала третій результат у вправі з довгою зброєю (гуньшу) - 9.293. Сума - 18.666.

Чемпіонкою стала представниця США Міа Тан - 18.790 (9.303+9.487). Бронзова медаль - у спортсменки з Гонконга Мішель Юнг - 18.580 (9.220+9.360).

Напередодні Роман Рева здобув бронзу з ушу.