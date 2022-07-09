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Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор

Сьогодні 09:30 99 0
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор
#Анжеліка Терлюга, #Лариса Солойова, #Софія Гречко, #Анастасія Дерев'янко

Джерело - Чемпіон.

Українськи спортсмени принесли в скарбничку чотирі медалі в перший змагальний день Всесвітніх ігор-2022, які відбуваються в американському Бірмінгемі.

Першу нагороду в медальний залік принесла 35-річна представниця Дружківки Анастасія Дерв'янко, яка здобула бронзу в легкій вазі в змаганнях із пауерліфтингу.

Першу ж медаль найвищої проби для України виборола майстриння з підводного плавання Софія Гречко. 17 річна киянка тріумфувала в моналасті на дистанції 200 метрів.

Уславлена одеситка Анжеліка Терлюга тріумфувала в карате у ваговій категорії 55 кг (куміте). Таким чином, Терлюга до срібла Олімпійських ігор у Токіо-2020, додала золото Всесвітніх ігор-2022, повторивши досягнення Станіслава Горуни, який також здобував медалі на головних стартах чотириріччя.

Легендарна, 43-річна Лариса Соловйова виборола бронзову медаль в середній вазі в змаганнях із пауерліфтингу. Для Соловйової це п'ята медаль на п'яти посмпіль Всесвітніх іграх. Уродженка Полтави, а нині киянка - чотирирозова чемпіонка Ігор.

Таким чином, після першого дня змагань збірна України посідає 7-ме місце в медальному заліку. Очолює залік Колумбія, у якої 7 медалей - 4 золоті, 1 срібна та 3 бронзові нагороди.

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