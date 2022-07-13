Головне
Ярмоленко перейшов в Аль-Айн
Сьогодні 10:41 1209
Білоруських та російських спортсменів можуть позбавити Олімпіади-2024
Сьогодні 16:56 131
13 липня на Всесвітніх іграх-2022 змагатимуться 22 українські спортсмени
Сьогодні 16:16 144
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Сьогодні 15:09 8351
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка
Сьогодні 11:10 5656
12 липня на Всесвітніх іграх-2022 українці здобули дві медалі, але одну відібрали судді
Сьогодні 10:10 465
Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 09:52 5011
Ліон розгромив Динамо у другому контрольному поєдинку
Вчора 23:54 2732
Динамо переграло Ліон у першому спарингу
Вчора 20:56 2475
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули
Вчора 19:22 631
Прямі трансляції

XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів

Сьогодні 15:09 8351 0
Україну представляють 102 спортсмени у 19 видах спорту
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
#Анжеліка Терлюга, #Катерина Крива

Джерело - Чемпіон.

7 липня в американському Бірмінгемі розпочалися XI Всесвітні ігри - 2022. Протягом 11 днів найкращі спортсмени-неолімпійці розіграють 206 комплектів медалей у 30 видах спорту. Україну представлятимуть 102 спортсмени у 19 видах спорту.

7 липня

Урочиста церемонія відкриття

8 липня

Увага! У розкладі вказано місцевий час (UTC -05:00) - у Києві +8 годин (UTC +03:00)

9 липня

10 липня

11 липня

12 липня

13 липня

14 липня

15 липня

16 липня

17 липня

_____________________________________________________________

  • Організатором Світових ігор є Міжнародна асоціація Світових ігор (IWGA), утворена в 1980 році з ініціативи керівників 12 міжнародних спортивних федерацій;
  • Уперше Всесвітні ігри відбулися в 1981 році в місті Санта-Клара (США). 1265 атлетів змагалися у 18 видах спорту;
  • Всесвітні Ігри традиційно відбуваються через рік після Олімпіади;
  • XI Всесвітні Ігри було заплановано на 2021 рік, однак корективи внесла пандемія коронавірусу;
  • На X Всесвітніх іграх, які відбувалися в польському Вроцлаві, українці посіли 5 місце в медальному заліку (10 золотих, 7 срібних і 8 бронзових);
  • Українські спортсмени завоювали 102 ліцензії у 19 із 30 видів спорту. Україну представлятиме найбільша кількість учасників за всю історію виступів команди у Всесвітніх іграх.
Коментарі ()
Популярне зараз
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка 5656
Динамо переграло Ліон у першому спарингу Динамо переграло Ліон у першому спарингу 2475
Ліон розгромив Динамо у другому контрольному поєдинку Ліон розгромив Динамо у другому контрольному поєдинку 2732
"Донбас порожняк нє гоніт", - епічне інтерв'ю Денисова, Януковича та Ахметова "Донбас порожняк нє гоніт", - епічне інтерв'ю Денисова, Януковича та Ахметова 6941
Супряга забив на клубному рівні вперше з вересня 2020 року ВІДЕО Супряга забив на клубному рівні вперше з вересня 2020 року ВІДЕО 2237
Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 5011
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 29488 2
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 12180
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 21163
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 7651 1
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7253
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 15327