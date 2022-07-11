Вересюк виборов бронзову медаль з сумо на Всесвітніх іграх-2022

Джерело - Чемпіон.

Сумоїст із Донеччини Олександр Вересюк став бронзовим призером Всесвітніх ігор-2022 в абсолютній ваговій категорії.

У сутичці за третє місце Вересюк переміг монгольця Мендсайхана Цогт-Ердене. Чемпіоном став японець Дайкі Накамура, який у фіналі поборов іншого представника Монголії Бадрала Баасандоржа.

В абсолютній ваговій категорії у жінок перемогу здобула Іванна Березовська, а Світлана Ярьомка стала бронзовою призеркою.

Українські сумоїсти здобули 9 медалей на Всесвітніх іграх-2022 (3 - 3 - 3).

У третій змагальний день Всесвітніх ігор українські паурліфтери Олексій Бичков і Тетяна Мельник завоювали золоту та бронзову медалі відповідно.