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Мельник принесла Україні 18-ту медаль Всесвітніх ігор-2022

Сьогодні 21:49 185 0
Мельник принесла Україні 18-ту медаль Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.

Хмельничанка Тетяна Мельник виборола бронзову медаль Всесвітніх ігор з пауерліфтингу в надважкій категорії.

Результат українки - 105,63 (650 кг). Чемпіонкою стала канадка Риа Стінн - 110,01 (697 кг), срібло в американки Моніки Браун - 108,48 (785 кг).

Дар'я Русаненко завершила змагання з шостим результатом.

Брона Мельник стала 6-ю нагородою українських пауерліфтерів і 18-ю загалом на всесвітніх іграх-2022, які тривають в американському Бірмінгемі.

Напередодні українські атлети здобули 13 медалей і піднялися на другу сходинку в медальному заліку Всесвітніх ігор.

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