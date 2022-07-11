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Бичков - чемпіон XI Всесвітніх ігор-2022

Сьогодні 07:35 301 0
Бичков - чемпіон XI Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.

Олексій Бичков виграв зототу медаль з пауерліфтингу в надважкій категорії на Всесвітніх іграх-2022.

Результат українця - 107,92 (1115 кг).

Срібну медаль здобув Китайського Тайбея Сен Йанг - 107,68 (1095 кг). Бронза в британця Тоні Кліффа - 105,33 (1112,5 кг).

Андрій Шевченко з результатом 1100 посів шосте місце.

Таким чином, Бичков повторив свій успіх 5-річної давнини у Вроцлаві-2017. Нагорода Бичкова стала 7-ю здобутою українськими пауерліфтерами на Всесвітніх іграх-2022, які тривають в американському Бірмінгемі.

Тетяна Мельник стала бронзовою призеркою в надважкій ваговій категорії.

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