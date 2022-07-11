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Березовська здобула золоту медаль Всесвітніх ігор-2022

Сьогодні 08:00 184 0
Березовська здобула золоту медаль Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.

Киянка Іванна Березовська стала чемпіонкою Всесвітніх ігор-2022 з боротьби сумо в абсолютній ваговій категорії.

У фінальній сутичці українка перемогла японку Хійорі Кон. Бронзову медаль виборола тріумфаторка в надважкій вазі Світлана Ярьомка, яка в бронзовому фіналі здолала землючку, срібну призерку в середній вазі, Карину Колеснік.

У надважкій ваговій категорії Березовська виграла срібло. Українські сумоїсти здобули 9 медалей на Всесвітніх іграх-2022 (3 - 3 - 3).

У третій день змагань Тетяна Мельник завоювала бронзову медаль, а Олексій Бичков тріумфував у змаганнях паурліфтерів.

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