XI Всесвітні Ігри - 2022: повний розклад виступу українських спортсменів

Україну представлятимуть 102 спортсмени у 19 видах спорту

Джерело - Чемпіон.

,7 липня в американському Бірмінгемі відбудеться Урочиста церемонія відкриття XI Всесвітніх ігор - 2022. Протягом 10 днів найкращі спортсмени-неолімпійці розіграють 206 комплектів медалей у 30 видах спорту. Україну представлятимуть 102 спортсмени у 19 видах спорту.

7 липня

Урочиста церемонія відкриття

8 липня

Карате

Жінки

11:40 (попередні змагання) - 19:10. Катерина Крива (куміте, 50 кг)

13:10 - 19:35. Анжеліка Терлюга (куміте, 55 кг)

Пауерліфтинг

Жінки

11:00 - 13:10. Анастасія Дерев'янко, Тетяна Біла (легка вага)

17:00 - 19:30. Лариса Соловйова (середня вага)

Підводний спорт

15:21. Євгенія Тимошенко, Ірина Пікінер (біласта, 50 м)

15:34. Сміщенко Сергій (в/л, 100 м)

15:47. Анастасія Макаренко, Софія Гречко (в/л, 200 м)

16:14. Олексій Захаров (в/л, 400 м)

16:30. Макаренко Анастасія, Гречко Софія, Антоняк Анастасія, Уварова Вікторія (в/л естафета, 100 м)

16:46. Захаров Олексій, Гапоненко Дмитро, Паламарчук Євгеній, Одиноков Олександр (в/л естафета, 50 м)

9 липня

Парашутний спорт

10:00 - 18:30. Іван Семеняка (купольне пілотування)

Карате

10:00 - 18:07. Станіслав Горуна (куміте, 75 кг)

10:40 (попередні змагання)- 18:00 (фінал). Аніта Серьогіна (куміте, 61 кг)

10:30 - 18:40. Галина Мельник (куміте, 68 кг)

13:00 - 18:45. Ризван Талібов (куміте, понад 84 кг)

Пауерліфтинг

11:00 - 13:00. Микола Бараннік, Владислав Чорний (середня вага)

17:00 - 19:30. Данило Ковальов, Володимир Рисєв (важка вага)

Сумо

12:40 - 13:10. Аліна Дуженко (попередні змагання, 65 кг)

19:00 - 19:10. Фінал

13:20 - 13:50. Семикрас Святослав, Хлюстін Анатолій, Караченко Демід (попередні змагання, 85 кг)

19:20 - 19:30. Фінал

14:00 - 14 30. Максименко Марина, Колеснік Карина (попередні змагання, 80 кг)

20:00 - 20:10. Фінал

14:40 - 15:10. Даіаурі Важа (попередні змагання, 115 кг)

20:20 - 20:30. Фінал

15:20 - 15:30. Березовська Іванна, Царук Вікторія, Ярьомка Світлана (попередні змагання, +80 кг)

21:00 - 21:10. Фінал

16:00 - 16:30. Вересюк Олександр (попередні змагання, +115 кг)

21:20 - 21:30. Фінал

Доповнюється...

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