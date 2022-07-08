XI Всесвітні Ігри - 2022: повний розклад виступу українських спортсменів

Джерело - Чемпіон.
,7 липня в американському Бірмінгемі відбудеться Урочиста церемонія відкриття XI Всесвітніх ігор - 2022. Протягом 10 днів найкращі спортсмени-неолімпійці розіграють 206 комплектів медалей у 30 видах спорту. Україну представлятимуть 102 спортсмени у 19 видах спорту.
7 липня
Урочиста церемонія відкриття
8 липня
Карате
Жінки
- 11:40 (попередні змагання) - 19:10. Катерина Крива (куміте, 50 кг)
- 13:10 - 19:35. Анжеліка Терлюга (куміте, 55 кг)
Пауерліфтинг
Жінки
- 11:00 - 13:10. Анастасія Дерев'янко, Тетяна Біла (легка вага)
- 17:00 - 19:30. Лариса Соловйова (середня вага)
Підводний спорт
- 15:21. Євгенія Тимошенко, Ірина Пікінер (біласта, 50 м)
- 15:34. Сміщенко Сергій (в/л, 100 м)
- 15:47. Анастасія Макаренко, Софія Гречко (в/л, 200 м)
- 16:14. Олексій Захаров (в/л, 400 м)
- 16:30. Макаренко Анастасія, Гречко Софія, Антоняк Анастасія, Уварова Вікторія (в/л естафета, 100 м)
- 16:46. Захаров Олексій, Гапоненко Дмитро, Паламарчук Євгеній, Одиноков Олександр (в/л естафета, 50 м)
9 липня
Парашутний спорт
- 10:00 - 18:30. Іван Семеняка (купольне пілотування)
Карате
- 10:00 - 18:07. Станіслав Горуна (куміте, 75 кг)
- 10:40 (попередні змагання)- 18:00 (фінал). Аніта Серьогіна (куміте, 61 кг)
- 10:30 - 18:40. Галина Мельник (куміте, 68 кг)
- 13:00 - 18:45. Ризван Талібов (куміте, понад 84 кг)
Пауерліфтинг
- 11:00 - 13:00. Микола Бараннік, Владислав Чорний (середня вага)
- 17:00 - 19:30. Данило Ковальов, Володимир Рисєв (важка вага)
Сумо
12:40 - 13:10. Аліна Дуженко (попередні змагання, 65 кг)
- 19:00 - 19:10. Фінал
13:20 - 13:50. Семикрас Святослав, Хлюстін Анатолій, Караченко Демід (попередні змагання, 85 кг)
- 19:20 - 19:30. Фінал
14:00 - 14 30. Максименко Марина, Колеснік Карина (попередні змагання, 80 кг)
- 20:00 - 20:10. Фінал
14:40 - 15:10. Даіаурі Важа (попередні змагання, 115 кг)
- 20:20 - 20:30. Фінал
15:20 - 15:30. Березовська Іванна, Царук Вікторія, Ярьомка Світлана (попередні змагання, +80 кг)
- 21:00 - 21:10. Фінал
16:00 - 16:30. Вересюк Олександр (попередні змагання, +115 кг)
- 21:20 - 21:30. Фінал
Доповнюється...
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- Організатором Світових ігор є Міжнародна асоціація Світових ігор (IWGA), утворена в 1980 році з ініціативи керівників 12 міжнародних спортивних федерацій;
- Уперше Всесвітні ігри відбулися в 1981 році в місті Санта-Клара (США). 1265 атлетів змагалися у 18 видах спорту;
- Всесвітні Ігри традиційно відбуваються через рік після Олімпіади;
- XI Всесвітні Ігри було заплановано на 2021 рік, однак корективи внесла пандемія коронавірусу;
- На X Всесвітніх іграх, які відбувалися в польському Вроцлаві, українці посіли 5 місце в медальному заліку (10 золотих, 7 срібних і 8 бронзових);
- Українські спортсмени завоювали 102 ліцензії у 19 із 30 видів спорту. Україну представлятиме найбільша кількість учасників за всю історію виступів команди у Всесвітніх іграх.