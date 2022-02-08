Збірна України з футзалу не буде натуралізовувати гравців

Натуралізація гравців не є гарантією постійних перемог.

Про це розповів головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко.

"Я вважаю, що це – неповага до власних гравців. Ми виховуємо молодь, яка має розуміти, що матиме можливість зіграти за національну команду.

Можливо, якийсь результат швидкий на окремих турнірах натуралізовані гравці і можуть принести, але це не є гарантією того, що ти перемагатимеш. Тому наразі це питання ми не розглядаємо", – розповів Косенко.