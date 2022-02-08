Збірна України з футзалу не буде натуралізовувати гравців

Джерело - sport.ua.
Натуралізація гравців не є гарантією постійних перемог.
Про це розповів головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко.
"Я вважаю, що це – неповага до власних гравців. Ми виховуємо молодь, яка має розуміти, що матиме можливість зіграти за національну команду.
Можливо, якийсь результат швидкий на окремих турнірах натуралізовані гравці і можуть принести, але це не є гарантією того, що ти перемагатимеш. Тому наразі це питання ми не розглядаємо", – розповів Косенко.
Нагадаємо, Шотурма вибачився за незабитий пенальті на Євро-2022 у ворота Росії.