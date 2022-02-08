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Збірна України з футзалу не буде натуралізовувати гравців

Сьогодні 23:25 33 0
Олександр Косенко прокоментував комплектування команди
Збірна України з футзалу не буде натуралізовувати гравців
#Збірна України з футзалу, #Олександр Косенко, #Євро-2022 з футзалу

Джерело - sport.ua.

Натуралізація гравців не є гарантією постійних перемог.

Про це розповів головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко.

"Я вважаю, що це – неповага до власних гравців. Ми виховуємо молодь, яка має розуміти, що матиме можливість зіграти за національну команду.

Можливо, якийсь результат швидкий на окремих турнірах натуралізовані гравці і можуть принести, але це не є гарантією того, що ти перемагатимеш. Тому наразі це питання ми не розглядаємо", – розповів Косенко.

Нагадаємо, Шотурма вибачився за незабитий пенальті на Євро-2022 у ворота Росії.

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