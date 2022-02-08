Капітан збірної України з футзалу Петро Шотурма вибачився за нереалізований пенальті у півфінальному матчі Євро-2022 проти Росії.

Про це розповів сам гравець.

"Як капітан взяв на себе відповідальність – фортуна була не на моїй стороні. Підійшовши до м’яча відчув, уявив, скільки уболівальників за моєю спиною, звичайно, я хотів забити. Ця можливість на все життя вже – я думатиму про цей пенальті, він вже мені й снився 2 дні, я спати не міг. Але так сталось, тому можу вибачитись перед уболівальниками – мені тепер з цим жити.

А так, це ще один крок у моєму житті – мені багато писали слів підтримки, багато було і хейту. Один тренер сказав, що пройшовши через таке, стаєш сильнішим. Так і є – за це Євро ми стали ще сильнішими", - відзначив Шотурма.