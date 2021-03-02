Тренер пояснив відсутність Білодід на гран-прі у Ташкенті

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід пропустить гран-прі з дзюдо, який відбудеться на початку березня у Ташкенті.

Про це розповів головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва.

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"Дар'я Білодід пропускає ці змагання. Вона готується до чемпіонату Європи. Можливо, виступить в Тбілісі, скоріш за все, якщо і буде виступати, то на Грандслемі у Тбілісі через два тижні після Ташкенту. Але зараз іде підготовка до чемпіонату Європи 16-18 квітня в Лісабоні", - розповів Дуброва.