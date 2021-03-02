Збірна України назвала склад на етап Гран-прі з дзюдо у Ташкенті

Став відомий склад збірної України

Збірна України з дзюдо визначалася із списком спортсменів, які візьмуть участь на етапі гран-прі в Ташкенті.

Про це повідомляє пресслужба ФДУ.

На змагання до Узбекистану відправляться 11 українських дзюдоїстів. Більшість лідерів збірної України не візьмуть участь в етапі у Ташкенті - Дар'я Білодід (до 48 кг), а також Георгій Зантарая, Богдан Ядов (обидва до 66 кг) та Яків Хаммо (до 100 кг).

Склад збірної України на гран-прі у Ташкенті:

Жінки: Марія Скора (до 57 кг), Анастасія Турчин (до 78 кг), Єлізавета Каланіна, Руслана Булавіна (обидві - понад 78 кг).

Чоловіки: Артем Лесюк, Дільшот Халматов (обидва - до 60 кг), Каро Марданян (до 66 кг), Артем Хомула, Олександр Кошляк (обидва - до 73 кг), Віталій Шепель, Станіслав Гунченко (обидва - до 90 кг).

Етап гран-прі у Ташкенті відбудеться з 5 по 7 березня.

Нагадаємо, Білодід здобула срібну нагороду на турнірі в Ізраїлі.