Пуар'є нокаутував Мак-Грегора, Чендлер знищив Хукера: результати UFC 257

Джерело - Чемпіон.

Дастіна Пуар'є (26-6) нокаутував Конора Мак-Грегора (22-4) у головному бою Main Card UFC 257, який відбудувся в Абу-Дабі. У 2 раунді Пуар'є змусив рефері зупинити поєдинок після серії потужних ударів по закривавленому, лежачому Конору. У співголовному поєдинку вечора Майкл Чендлер з феноменальної перемоги над Деном Хукером дебютував у UFC.

Конор Мак-Грегор - Дастін Пуар'є: Як це було

UFC 257

24 січня

05:00. Основний кард

Дастін Пор'є (США) – Конор Макгрегор (Ірландія) - технічний нокаут (TKO 2)

– Конор Макгрегор (Ірландія) - технічний нокаут (TKO 2) Ден Хукер (Нова Зеландія) – Майкл Чендлер (США) - технічний нокаут (TKO 1)

- технічний нокаут (TKO 1) Джессіка Ай (США) – Джоанн Калдервуд (Шотландія) - рішення суддів (DEC)

- рішення суддів (DEC) Ендрю Санчес (США) – Мурат Мурадов (Росія) - технічний нокаут (TKO 3)

- технічний нокаут (TKO 3) Марина Родрігес (Бразилія) – Аманда Рібас (Бразилія) - технічний нокаут (TKO 2)

03:00. Попередній кард

Насрат Хакпараст (Іран) – Арман Царукян (Вірменія) - рішення суддів (DEC)

- рішення суддів (DEC) Бред Таварес (США) – Антоніо Карлос Джуніор (Бразилія) - рішення суддів (DEC)

– Антоніо Карлос Джуніор (Бразилія) - рішення суддів (DEC) Джуліанна Пенья (США) – Сара Макманн (США) - сабмішен (SUB 3)

– Сара Макманн (США) - сабмішен (SUB 3) Халіл Раунтрі (США) – Марчін Прахніо (Польща) - рішення суддів (DEC)

01:15. Ранній попередній кард

Ендрю Санчес (США) – Махмуд Мурадов (Узбекистан)

Мовсар Євлоєв (Росія) – Нік Лентц (США) - рішення суддів (DEC)

– Нік Лентц (США) - рішення суддів (DEC) Амір Альбазі (Швеція) – Жалгас Жумагулов (Казахстан) - рішення суддів (DEC)

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Нагадаємо, наш сайт проведе текстову трансляцію головного бою UFC 257.