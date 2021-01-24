Пуар'є нокаутував Мак-Грегора, Чендлер знищив Хукера: результати UFC 257

Джерело - Чемпіон.
Дастіна Пуар'є (26-6) нокаутував Конора Мак-Грегора (22-4) у головному бою Main Card UFC 257, який відбудувся в Абу-Дабі. У 2 раунді Пуар'є змусив рефері зупинити поєдинок після серії потужних ударів по закривавленому, лежачому Конору. У співголовному поєдинку вечора Майкл Чендлер з феноменальної перемоги над Деном Хукером дебютував у UFC.
Конор Мак-Грегор - Дастін Пуар'є: Як це було
UFC 257
24 січня
05:00. Основний кард
- Дастін Пор'є (США) – Конор Макгрегор (Ірландія) - технічний нокаут (TKO 2)
- Ден Хукер (Нова Зеландія) – Майкл Чендлер (США) - технічний нокаут (TKO 1)
- Джессіка Ай (США) – Джоанн Калдервуд (Шотландія) - рішення суддів (DEC)
- Ендрю Санчес (США) – Мурат Мурадов (Росія) - технічний нокаут (TKO 3)
- Марина Родрігес (Бразилія) – Аманда Рібас (Бразилія) - технічний нокаут (TKO 2)
03:00. Попередній кард
- Насрат Хакпараст (Іран) – Арман Царукян (Вірменія) - рішення суддів (DEC)
- Бред Таварес (США) – Антоніо Карлос Джуніор (Бразилія) - рішення суддів (DEC)
- Джуліанна Пенья (США) – Сара Макманн (США) - сабмішен (SUB 3)
- Халіл Раунтрі (США) – Марчін Прахніо (Польща) - рішення суддів (DEC)
01:15. Ранній попередній кард
- Ендрю Санчес (США) – Махмуд Мурадов (Узбекистан)
- Мовсар Євлоєв (Росія) – Нік Лентц (США) - рішення суддів (DEC)
- Амір Альбазі (Швеція) – Жалгас Жумагулов (Казахстан) - рішення суддів (DEC)
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Нагадаємо, наш сайт проведе текстову трансляцію головного бою UFC 257.