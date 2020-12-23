Колишній чемпіон UFC розірвав контракт з промоушеном

Петтіс став вільним агентом

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон UFC у легкій вазі Ентоні Петтіс прийняв рішення залишити промоушен.

Про це заявив сам боєць.

"Після 12-ти років я вирішив розлучитися з UFC і стати вільним агентом", - зазначив Петтіс.

After 12 years I’ve decided to part ways with the UFC to explore free agency. — Anthony Pettis (@Showtimepettis) December 23, 2020

Відзначимо, що в минулі вихідні Петтіс переміг Алекса Морона в рамках UFC Vegas 17. Це був його останній бій за контрактом, і він вирішив не продовжувати співпрацю з промоцією.

Раніше, блогер запропонував Мак-Грегору 50 млн доларів за бій.