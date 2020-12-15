Блогер запропонував Мак-Грегору 50 млн доларів за бій

Джейк Пол прокоментував бій проти Конора Мак-Грегора

Джерело - Чемпіон.

Відомий американський блогер Джейк Пол продовжує викликати на бій колишнього чемпіона UFC у двох категоріях Конора Мак-Грегора.

Про це він розповів в Іnstagram.

23-річний американець запропонував Мак-Грегору 50 млн доларів за їх бій. Пол пропонує 8-раундовий поєдинок за правилами боксу.

Відзначимо, що Пол вже провів два поєдинки в професійному боксі. У 2020-му році він здобув дві перемоги нокаутом над блогером AnEsonGib і ексгравцем НБА Нейтом Робінсоном.