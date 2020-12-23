UFC готує три турніри у січні

Турніри відбудуться у короткий проміжок часу

Джерело - Чемпіон.

UFC планує провести в січні три турніри.

Про це розповів президент промоушена Дана Вайт.

При цьому всі турніри пройдуть з короткими проміжками - 16, 20 і 23 січня на Бійцівському острові в Абу-Дабі.

Відомо, що 16 січня головною подією вечора стане бій Макса Голловея і Келвіна Каттара. 20-го очікується зустріч Леона Едвардса і Хамзата Чімаева, а турнір 23-го січня очолять Конор Мак-Грегор і Дастін Пор’є.

Раніше, блогер запропонував Мак-Грегору 50 млн доларів за бій.