Долідзе здобув другу перемогу в UFC

Грузинський напівважковаговик Роман Долідзе, який довгий час виступав в Україні, здобув другу перемогу в UFC.

Долідзе здолав бразильця Джона Аллана Арте (13-6) на турнірі UFC on ESPN 19 роздільним рішенням суддів.

За підсумками трьох раундів двоє суддів віддали перемогу Роману - 29:28 і 30:27, тоді як ще один розгледів перевагу Аллана 29:28.

A big night in Georgia! 🇬🇪@RomanDolidze1 gets the split decision from the UFC APEX. #UFCVegas16 pic.twitter.com/RRb4Y0BjL3