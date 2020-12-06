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Долідзе здобув другу перемогу в UFC

Сьогодні 08:26 162 0
Грузин довгий час виступав в Україні
Долідзе здобув другу перемогу в UFC
#Долідзе, #Аллан, #UFC

Джерело - Чемпіон.

Грузинський напівважковаговик Роман Долідзе, який довгий час виступав в Україні, здобув другу перемогу в UFC.

Долідзе здолав бразильця Джона Аллана Арте (13-6) на турнірі UFC on ESPN 19 роздільним рішенням суддів.

За підсумками трьох раундів двоє суддів віддали перемогу Роману - 29:28 і 30:27, тоді як ще один розгледів перевагу Аллана 29:28.

Раніше Долідзе знищив російського бійця коліном в голову.

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