Хабіб заробив додатковий гонорар за перемогу над Гейджи

Джерело - Чемпіон.
На Бійцівському острові в Абу-Дабі за перемогу над Джастіном Гейджи Хабіб Нурмагомедов отримав солідний бонус.
Стало відомо, які бонусні гонорари отримали бійці за звання виступ вечора і бій вечора.
Боєм вечора визнали зустріч Натаніеля Вуда і Кейсі Кенні, в якій другий здобув перемогу. Обидва бійці отримали бонус в 50 тисяч доларів.
У категорії виступ вечора найкращими стали Хабіб Нурмагомедов і Магомед Анкалаєв, які також отримали додатковий гонорар в розмірі 50 тисяч доларів.
Нагадаємо, що після перемоги над Гейджи Нурмагомедов заявив про завершення кар'єри.