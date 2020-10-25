Хабіб заробив додатковий гонорар за перемогу над Гейджи

Боєць забрав солідний бонус

Джерело - Чемпіон.

На Бійцівському острові в Абу-Дабі за перемогу над Джастіном Гейджи Хабіб Нурмагомедов отримав солідний бонус.

Стало відомо, які бонусні гонорари отримали бійці за звання виступ вечора і бій вечора.

Боєм вечора визнали зустріч Натаніеля Вуда і Кейсі Кенні, в якій другий здобув перемогу. Обидва бійці отримали бонус в 50 тисяч доларів.

У категорії виступ вечора найкращими стали Хабіб Нурмагомедов і Магомед Анкалаєв, які також отримали додатковий гонорар в розмірі 50 тисяч доларів.

Нагадаємо, що після перемоги над Гейджи Нурмагомедов заявив про завершення кар'єри.