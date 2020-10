Росіянин Хабіб Нурмагомедов, перемігши в чемпіонському поєдинку UFC 254 Джастіна Гейджи, оголосив про завершення кар'єри.

Одразу після бою, Хабіб заявив, що пообіцяв матері після смерті батька провести лише один обов'язковий бій.

"This is my last fight."@TeamKhabib pays his respects following a dominant performance at #UFC254 pic.twitter.com/5HiUvJXBJC