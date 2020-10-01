Мак-Грегор анонсував бій із Пор’є

Мак-Грегор організовує благодійний бій

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор проведе бій проти колишнього тимчасового чемпіона Дастіна Пор'є.

"Спаринг з бойових мистецтв в допомогу благодійності. Дублін 12 грудня 2020 року. Безкоштовна трансляція.

Скоро буде оголошено список благодійних організацій. Усі пожертви вітаються", - розповів Мак-Грегор.

Мак-Грегор вже бився із Пор’є у 2014 році, тоді перемогу нокаутом в першому раунді здобув Конор.