Мак-Грегор анонсував бій із Пор’є

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор проведе бій проти колишнього тимчасового чемпіона Дастіна Пор'є.

"Спаринг з бойових мистецтв в допомогу благодійності. Дублін 12 грудня 2020 року. Безкоштовна трансляція.

Скоро буде оголошено список благодійних організацій. Усі пожертви вітаються", - розповів Мак-Грегор.

Мак-Грегор вже бився із Пор’є у 2014 році, тоді перемогу нокаутом в першому раунді здобув Конор.

Martial art sparring match in aid of charity. Dublin, December 12th 2020.

Free to air spar. McGregor vs Poirier.

List of chosen charities available soon. All donations welcome ❤️ pic.twitter.com/cLfFbQ0IJF