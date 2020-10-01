Мак-Грегор анонсував бій із Пор’є

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор проведе бій проти колишнього тимчасового чемпіона Дастіна Пор'є.
"Спаринг з бойових мистецтв в допомогу благодійності. Дублін 12 грудня 2020 року. Безкоштовна трансляція.
Скоро буде оголошено список благодійних організацій. Усі пожертви вітаються", - розповів Мак-Грегор.
Мак-Грегор вже бився із Пор’є у 2014 році, тоді перемогу нокаутом в першому раунді здобув Конор.
Martial art sparring match in aid of charity. Dublin, December 12th 2020.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 30, 2020
Free to air spar. McGregor vs Poirier.
List of chosen charities available soon. All donations welcome ❤️ pic.twitter.com/cLfFbQ0IJF