Магучіх та Бех-Романчук тріумфували на турнірі у Глазго

Українські легкоатлетки Марина Бех-Романчук та Ярослава Магучіх показали найкращі результати на змаганнях серії World Indoor Tour у шотландському Глазго.

Ярослава Магучіх завоювала "золото" у стрибках у висоту. 18-річна українка перемогла з результатом 1.93 м.

В свою чергу Марина Бех-Романчук стала найкращою у стрибках у довжину. Українка стрибнула на 6,90 м.

Ukraine’s Maryna Bekh-Romanchuk wins the women’s long jump with a distance of 6.90m. #WorldIndoorTour pic.twitter.com/SkoxM2vhm9

Youngsters are dominating the field events here in Glasgow💥.



Ukraine’s Yaroslava Mahuchikh wins the women’s high jump with a clearance of 1.93m.#WorldIndoorTour pic.twitter.com/p82Nh99WHO