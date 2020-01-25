Україна спільно з Росією може подати заявку на проведення гандбольного Євро

Росія і Україна можуть подати спільну заявку на проведення жіночого чемпіонату Європи 2026 року.

Про це розповів президент Федерації гандболу Росії Сергій Шишкарьов.

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"З Україною ми зараз реально обговорювали такий варіант. Чому ні? Я впевнений, що ситуація почне поліпшуватися, прискоряться інтеграційні процеси", - наводить ТАСС слова Шишкарьова.

У 2020 році жіночий чемпіонат Європи відбудеться в Данії і Норвегії, у 2022 році турнір приймуть три країни - Словенія, Чорногорія і Північна Македонія, а у 2024 році - Угорщина, Австрія та Швейцарія.