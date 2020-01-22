Міністр спорту РФ був судимий за передачу земель університету фізкультури під ринок

Він завдав збитків російській державі на 120 млн рублів

Джерело - ТСН.

Нового міністра спорту РФ Олега Матицина 2012-го року засудили через передавання земель Російського державного університету фізичної культури, спорту і туризму під Черкізовський ринок.

Про це повідомляють Ведомости.

Так, у березні 2012 року Ізмайловський суд Москви оштрафував Матицина на 20 тисяч рублів за перевищення посадових повноважень. Слідство встановило, що колишній ректор від 2001 до 2006 здавав комерційним структурам землю ВУЗу на Бузковому бульварі. За підрахунками, збитки російській державі становили 120 млн рублів.

Втім сам Матицин провину не визнав. Він наполягав, що здавання землі університету в оренду навпаки принесло користь державі, позбавило бюджет Росії "від додаткових мільйонних витрат" і водночас поповнило його "на солідну суму"

Зрештою Мосміськсуд звільнив Матицина від покарання через закінчення терміну давності справи.

Нагадаємо, як тільки Путін оголосив про бажання змінити російську конституцію, несподівано прем'єр Дмитро Медведєв 15 січня разом з усім урядом склали повноваження.

Вже 16 січня 2020 року Держдума проголосувала за призначення нового прем'єр-міністра РФ, а Путін в той же день призначив ексглаву Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра. Разом з цим президент Росії ввів посаду заступника голови Ради Безпеки і призначив на цю посаду колишнього прем'єра Дмитра Медведєва.

У РФ після відставки уряду Дмитра Медведєва майже всі міністри покинуть свої посади. Російським ЗМІ стало відомо, хто йде, а хто залишається.

Нагадаємо, згідно з накладеними WADA санкціями, на змаганнях росіяни зможуть виступати без прапора і гімну, а до участі в турнірах можуть бути допущені тільки "чисті" від допінгу спортсмени.