Антидопінгова установа США USADA виступає проти права Росії на апеляцію

Антидопінгова установа США USADA виступає проти того, що Росія отримала право на апеляцію рішення WADA.

Про це заявив директор установи Тревіс Тайгарт.

"Захист прав чистих атлетів продовжує бути невизначеним, адже видається очевидним з позиції МОК, що попри розмови про те, що вони виконують правила WADA, вони справді дотримуються домовленостей своїх зустрічей за зачиненими дверима, проведених перед сьогоднішньою зустріччю, щоб створити шлях для апеляції рішення в Суді спортивного арбітражу.

Дозволити Росії уникнути повної заборони – це ще один руйнівний удар по чистим атлетам, спортивній сумлінності та верховенству права", - заявив Тайгарт.