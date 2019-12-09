 Антидопінгова установа США USADA виступає проти права Росії на апеляцію | Олімпійські ігри-2020 | Champion.com.ua
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Антидопінгова установа США USADA виступає проти права Росії на апеляцію

Сьогодні 20:20 225 0
Антидопінгова установа США USADA різко відреагувала заявою на рішення WADA
Антидопінгова установа США USADA виступає проти права Росії на апеляцію
#WADA, #Росія

Джерело - radiosvoboda.org.

Антидопінгова установа США USADA виступає проти того, що Росія отримала право на апеляцію рішення WADA.

Про це заявив директор установи Тревіс Тайгарт.

"Захист прав чистих атлетів продовжує бути невизначеним, адже видається очевидним з позиції МОК, що попри розмови про те, що вони виконують правила WADA, вони справді дотримуються домовленостей своїх зустрічей за зачиненими дверима, проведених перед сьогоднішньою зустріччю, щоб створити шлях для апеляції рішення в Суді спортивного арбітражу.

Дозволити Росії уникнути повної заборони – це ще один руйнівний удар по чистим атлетам, спортивній сумлінності та верховенству права", - заявив Тайгарт.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.

Нагадаємо, всесвітнє антидопінгове агентство прийняло рішення про відсторонення Росії від великих міжнародних змагань на 4 роки

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