 Мак-Грегор незабаром підпише контракт на наступний бій | ММА | Champion.com.ua
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Мак-Грегор незабаром підпише контракт на наступний бій

Сьогодні 11:25 124 0
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Мак-Грегор незабаром підпише контракт на наступний бій
#Мак-Грегор, #Аттар

Джерело - xsport.ua.

Переговори екс-чемпіона UFC у двох вагових категоріях Конора Мак-Грегора (21-4) про повернення в клітку перебувають на завершальній стадії і незабаром контракт буде підписаний.

Про це менеджер спортсмена Ауді Аттар заявив під час інтерв'ю журналісту Аріелю Хельвані.

"У цей уїк-енд у нас був дуже продуктивна розмова з UFC. Знаю, що Конор вже оголосив дату (18 січня), і під час спілкування з організацією ми остаточно її схвалили, і домовилися про наступне опонента.

Ми не плануємо сьогодні розкривати всіх подробиць, але я хочу сказати, що угода незабаром буде завершена і я не бачу абсолютно нічого, що цьому може перешкодити. Обидві сторони бажають домовитися. Кожен залучений зацікавлений в тому, щоб все пройшло як треба, і що важливіше: фанати дійсно раді його поверненню", - зазначив Аттар.

Раніше, Мак-Грегора оштрафували за побиття літнього чоловіка.

Нагадаємо, Мак-Грегор назвав дагестанців боягузами і вони чекали його біля готелю у Москві.

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